Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

Hafta sonu başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla ralliye başlaması beklenen altın fiyatları düşmeye başladı. Haftanın ilk işlem gününde piyasanın açılmasıyla yukarı yönlü güçlenen altın fiyatları, gün sonunda yeniden negatife döndü. 3 Mart 2026 Salı günü altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Ons altın yüzde 1’in üzerinde düşüşle 5.277 dolar seviyesinden işlem görürken, yurt içinde de gram altın 7,178 liraya kadar çakıldı.

SAVAŞ ÇIKTI, ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Günlerdir jeopolitik gerginliği fiyatlayan değerli metallerde 28 Şubat Cumartesi başlayan saldırılarla birlikte beklenti karşılığını buldu. Altın fiyatları yükselmeye başlayınca kar satışları geldi ve altın fiyatları yeniden düşüş eğilimine girdi.

DOLAR TERCİH EDİLDİ

Savaş gibi büyük kriz anlarında ABD dolarına da altın kadar güvenli liman olarak sığınılıyor. Bölgesel savaşın küresel ticareti ve enflasyonu etkileyeceği endişesiyle dolar endeksi güç kazanmaya devam ediyor. Bu durum da altın fiyatlarını baskılıyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Altın fiyatlarında makas aralığı oldukça yüksek. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 641 lira, çeyrek altın 12 bin 474 lira, yarım altın 24 bin 933 lira, tam altın 49 bin 631 liradan satılıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Piyasadaki yüksek volatilite yani oynaklık devam ediyor. Savaşın seyri özellikle enerji hatları üzerindeki değişiklikler ve yeni gelişmeler bu düşüşü aniden tersine çevirebilecek güçte. Uzmanlar böyle belirsiz piyasalarda rüzgarın aniden tersine dönebileceği ihtimaline karşı yatırımcıları uyarıyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN PANİK UYARISI

Ons altın yüzde 2 yükselip 5,200 dolar seviyesine çıkarken gram altın %3 neden değer kaybederek 7,200 lira seviyesinden işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş, bu durumun sebebinin talep azlığı, panik alımlarının azalması ve işçilik masrafının olmamasına bağlıyor ve düşüşlerin kalıcı olmadığını savunuyor.

TUNA KAYA'DAN STOPLOSS ALARMI

Ekonomist Tuna Kaya ise, "Altın gün içinde 5433 dolar seviyesine kadar geldi ki kapanış ölçeğinde baktığımızda altın fiyatları haftayı 5295 seviyesinde kapatmıştı ve %2,68 yükseldi. Buradan şu an itibariyle bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Aşağıda 5255 bölgesi var. Bu bölge önemli bir destek. Bu destek üzerinde kaldıkça altın, önceki zirve seviyesi olan 5600 seviyesine adım adım gidecek" dedi.

Savaşın gittikçe derinleştiğini ve boyut kazandığını ifade eden Kaya, "Altın tarafında artık ana desteğimiz ons bazında 5150 seviyesi. Burayı ana destek olarak takip ediyoruz. Yükselen trendin destek seviyesi ise 5145 seviyesi. Altın 5145–5150 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket devam eder. Savaş kısa sürer ve hızlı bir şekilde sonuçlanırsa 5150 seviyesini stop loss olarak kullanabiliriz. Uzun dönem altın ve gümüş alanlar varlıklarını tutmaya devam edebilirler" diyerek yatırımcıları uyardı.

DEV BANKADAN DOLAR VURGUSU

Commerzbank'tan Thu Lan Nguyen, "Fiyatlardaki düşüşün muhtemelen piyasanın Ortadoğu'daki savaştan kaynaklanan enflasyon risklerine daha fazla önem vermesinden ve bu nedenle faiz oranı beklentilerini yükseltmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu durum aynı zamanda ABD dolarının değer kazanmaya devam etmesinin nedenini de açıklıyor" dedi.