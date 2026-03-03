Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

Orta Doğu'da İsrail, ABD ve İran arasında başlayan ve 2 ülkeye sıçrayan savaş tüm hızıyla sürerken 3 Mart 2026 Salı günü altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının fırlamasını ve ralli yapmasını beklerken bu düşüşün sebebini merak ediyor. Ons altın 5.277 dolara gerilerken, yurt içinde gram altın 7.178 TL bandına kadar çekildi. Peki, savaş varken altın neden düşüyor? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 15:34

Hafta sonu başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla ralliye başlaması beklenen düşmeye başladı. Haftanın ilk işlem gününde piyasanın açılmasıyla yukarı yönlü güçlenen altın fiyatları, gün sonunda yeniden negatife döndü. 3 Mart 2026 Salı günü altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Ons altın yüzde 1’in üzerinde düşüşle 5.277 dolar seviyesinden işlem görürken, yurt içinde de gram altın 7,178 liraya kadar çakıldı.

Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

SAVAŞ ÇIKTI, ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Günlerdir jeopolitik gerginliği fiyatlayan değerli metallerde 28 Şubat Cumartesi başlayan saldırılarla birlikte beklenti karşılığını buldu. Altın fiyatları yükselmeye başlayınca kar satışları geldi ve altın fiyatları yeniden düşüş eğilimine girdi.

Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

DOLAR TERCİH EDİLDİ

Savaş gibi büyük kriz anlarında ABD dolarına da altın kadar güvenli liman olarak sığınılıyor. Bölgesel savaşın küresel ticareti ve enflasyonu etkileyeceği endişesiyle güç kazanmaya devam ediyor. Bu durum da altın fiyatlarını baskılıyor.

Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Altın fiyatlarında makas aralığı oldukça yüksek. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 641 lira, çeyrek altın 12 bin 474 lira, yarım altın 24 bin 933 lira, tam altın 49 bin 631 liradan satılıyor.

Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

UZMANLARDAN UYARI

Piyasadaki yüksek volatilite yani oynaklık devam ediyor. Savaşın seyri özellikle enerji hatları üzerindeki değişiklikler ve yeni gelişmeler bu düşüşü aniden tersine çevirebilecek güçte. Uzmanlar böyle belirsiz piyasalarda rüzgarın aniden tersine dönebileceği ihtimaline karşı yatırımcıları uyarıyor.

Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

İSLAM MEMİŞ'TEN PANİK UYARISI

Ons altın yüzde 2 yükselip 5,200 dolar seviyesine çıkarken gram altın %3 neden değer kaybederek 7,200 lira seviyesinden işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş, bu durumun sebebinin talep azlığı, panik alımlarının azalması ve işçilik masrafının olmamasına bağlıyor ve düşüşlerin kalıcı olmadığını savunuyor.

Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

TUNA KAYA'DAN STOPLOSS ALARMI

Ekonomist Tuna Kaya ise, "Altın gün içinde 5433 dolar seviyesine kadar geldi ki kapanış ölçeğinde baktığımızda altın fiyatları haftayı 5295 seviyesinde kapatmıştı ve %2,68 yükseldi. Buradan şu an itibariyle bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Aşağıda 5255 bölgesi var. Bu bölge önemli bir destek. Bu destek üzerinde kaldıkça altın, önceki zirve seviyesi olan 5600 seviyesine adım adım gidecek" dedi.

Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

Savaşın gittikçe derinleştiğini ve boyut kazandığını ifade eden Kaya, "Altın tarafında artık ana desteğimiz ons bazında 5150 seviyesi. Burayı ana destek olarak takip ediyoruz. Yükselen trendin destek seviyesi ise 5145 seviyesi. Altın 5145–5150 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket devam eder. Savaş kısa sürer ve hızlı bir şekilde sonuçlanırsa 5150 seviyesini stop loss olarak kullanabiliriz. Uzun dönem altın ve gümüş alanlar varlıklarını tutmaya devam edebilirler" diyerek yatırımcıları uyardı.

Savaş çıktı, altın çakıldı! Altın fiyatları neden düşüyor?

DEV BANKADAN DOLAR VURGUSU

Commerzbank'tan Thu Lan Nguyen, "Fiyatlardaki düşüşün muhtemelen piyasanın Ortadoğu'daki savaştan kaynaklanan enflasyon risklerine daha fazla önem vermesinden ve bu nedenle faiz oranı beklentilerini yükseltmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu durum aynı zamanda ABD dolarının değer kazanmaya devam etmesinin nedenini de açıklıyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın ve gümüşte tarihi rekora hazırlanın! Tuna Kaya uyardı: Dijital altın için 150 bin dolar sinyali!
İslam Memiş altın için savaş fiyatını açıkladı: Rüzgar tersine dönmeden dikkat!
ETİKETLER
#altın fiyatları
#dolar endeksi
#Yatırım Tavsiyesi
#Jeopolitik Gerginlik
#Abd İsrail Çatışması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.