Minibüsle çarpıştı araçların üzerine devrildi! Feci kaza anı kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fatih S.'nin kullandığı servis minibüsü, 4027 Sokak kesişiminde ters yönden gelen Günay K.'nin kullandığı otel personel servisine çarptı. Minibüsün çarptığı servis aracı, yol kenarında park halindeki araçların üzerine devrildi. Servis aracının çarptığı bazı araçlar hurdaya dönerken bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıdan kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.