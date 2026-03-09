Dul ve yetim maaşları için zam geldi! İsa Karakaş 2026 ödeme tablosunu tek tek açıkladı

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur ile SGK’ya göre maaş almakta olan dul-yetim ya da çocuklarından dolayı emeklilik maaşları alanların gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları TÜFE'ye göre hesaplanıyor.