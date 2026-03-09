Savaş bitince altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş canlı yayında altın için kritik rakamı açıkladı

PAHALI GÜMÜŞ ALANLAR YANDI

"Gümüşün ons fiyatı 83 dolar seviyesinde. Yüksekten maliyet yapanlar aylarca beklemek zorunda kalacak. Köpük fiyatlama vardı. Şu an 83 dolar seviyesinde, 99 dolar seviyesi var. Burası görülürse oradan bir kurtulmak lazım. Bu rakamlar hâlâ benim için pahalı" diyen Memiş, 50 dolar seviyesinde gümüşe sadece seyirci olabileceğini ifade etti.