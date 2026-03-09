Savaş bitince altın fiyatı ne kadar olacak? İslam Memiş canlı yayında altın için kritik rakamı açıkladı

Kategoriler
Altın fiyatı kritik bir süreçten geçiyor. Petrol ve dövizdeki hareketlerden etkilenen altın, baskı altında. Peki savaş bitince altın ne kadar olacak? Finans analisti İslam Memiş, kendi YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada haftaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Küresel piyasalarda yoğun bir hafta olduğunu belirten Memiş, "İsrail, ABD ve İran arasındaki savaş devam ediyor. Savaş ilk başladığında Donald Trump ‘1 hafta sürecek’ demişti, şimdi ise 3–4 ay sürebileceğini söylüyor. ABD petrol rafinerisini vurdu. Brent petrol 113 dolara yükseldi. Bu şekilde giderse 200 doların üzerine çıkması muhtemel" dedi.
Küresel enflasyonu patlatacaklarını ifade eden Memiş, "Bunu bilerek yapıyorlar. Petrol fiyatlarındaki bu artış da bu durumu körüklüyor" diyerek bu yılın kritik bir yıl olduğunun altını çizdi.
2030 yılında dijital paraya geçişi beklediğini söyleyen Memiş, bunu da 2027 yılına aldıklarını, 2027 yılında artık dijital paraya geçiş hızlanacağını açıkladı.
Bu haftayı ikiye ayırdığını belirten Memiş, "Çarşamba günü saat 15.30’da ABD enflasyon verisi açıklanacak. Perşembe günü saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. ABD enflasyonunun yüksek gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmasını beklemiyorum" söyleminde bulundu.
İran savaşıyla birlikte merkez bankalarının makas değişikliğine gideceğini ifade eden uzman isim, "Faizlerde düşüş ihtimali zayıfladı. Bütün merkez bankaları enflasyon ve cari açık rakamlarını yeniden revize edecek" diyerek öngörüde bulundu.
BIST 100 geçen haftayı 12.700 puanın üzerinde tamamlamıştı. Memiş, "14.300 puan seviyesi üzerinden satışlara karşı uyarmıştık. Kademeli alım fırsatları devam ediyor. 12.500 puan seviyesinden hafta altına sarkabilir" diyerek bu rakamdan alım yapılabileceğinin sinyalini verdi.
"Mart ayında dolar/TL 44 lira seviyesini gördü. Yıl sonuna kadar dolarda 50 lira seviyesini görebiliriz. Euro şu an alıcısına bir fırsat verdi" diyen Memiş döviz kurları hakkında da öngörüde bulundu.
Ons altın fiyatının yüzde 1,20’lik satışla güne başladığını söyleyen Memiş, "Ons altın 5.090 dolar seviyesinde. Ons altın 5.000 doların üzerinde tutulmaya çalışılsa da şu an ucuz. Savaş olmasına rağmen fiyatlar geriledi. Çünkü petroldeki agresif yükseliş, borsanın gerilemesi ve teminat tamamlama çağrılarına neden oldu. Sanal ortamda işlem yapanlara çağrı yapılınca altın ve gümüş satmak zorunda kaldılar" diyerek düşüşün sebebini açıklığa kavuşturdu.
Bu yıl kaldıraçlı işlem yapanların batacağı bir yıl olduğunu yeniden hatırlatan Memiş, "2026 yılında altın ve gümüşten para kazanma değil, sahip çıkma yılı. Bu yıl top gibi oynayacaklar. Kripto parada yaşanan altın tarafında da yaşanacak" şeklinde konuştu.
"Savaş bittikten sonra ons altın 6.000 dolara çıkacak. Düşüşleri kalıcı beklemiyorum. Gram altın Kapalıçarşı’da 7.380 lira seviyesinde. Gram altının oldukça ucuz olduğunu düşünüyorum.7.000 liranın altına düşmesini beklemediğim için altın almak için fırsat kollayanların bugünleri değerlendirmesi lazım" diyen Memiş, altının yıl sonuna kadar da 10 bin lira seviyesine çıkacağını hatırlattı.
Ayrıca bu yıl bir altın vuruş göreceğimizi ama şu anın o zaman olmadığını, tepe noktayı görünce altınla vedalaşılabileceğini belirtti.
"Gümüşün ons fiyatı 83 dolar seviyesinde. Yüksekten maliyet yapanlar aylarca beklemek zorunda kalacak. Köpük fiyatlama vardı. Şu an 83 dolar seviyesinde, 99 dolar seviyesi var. Burası görülürse oradan bir kurtulmak lazım. Bu rakamlar hâlâ benim için pahalı" diyen Memiş, 50 dolar seviyesinde gümüşe sadece seyirci olabileceğini ifade etti.