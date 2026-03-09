Sürücülerin APP plaka telaşı sürüyor! Ceza yemek istemeyenler akın etti

Kategoriler
Yeni trafik cezalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar, APP plakalarını değiştirmek için yaşadıkları şehirdeki şoförler ve otomobilciler odalarına akın ediyor. Bolu’da da 4 gün içerisinde bin 210 plaka basıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirilmişti.