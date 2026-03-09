Deprem önce sarstı, sonra trafo patladı: O anlar kamerada

AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Denizli’nin yanı sıra Aydın, Muğla ve Uşak gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem sırasında kısa süreli panik yaşanırken bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can kaybı veya ciddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. O anları Denizli’nin Güney ilçesinde bulunan bir çiftlik evinin güvenlik kamerası deprem anını saniye saniye kaydetti. Çiftlik evinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, büyük bir gürültüyle birlikte yaşanan sarsıntıyla birlikte çevredeki yapıların ve ağaçların sallandığı görüldü. Depremden kısa süre sonra bölgede bulunan bir trafonun patladığı öğrenildi.