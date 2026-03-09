Denizli'de deprem kameralara böyle yansıdı! Depremle uyanan kadın sarsıntı bitinceye kadar dua etti

Denizli’de sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Buldan ve Güney ilçelerindeki bazı eski yapılarda hasara neden oldu. Yer kabuğunun 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Denizli olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle haftanın ilk gün yoğunluğu yaşanan başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korku ve panik yaşandı. Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD’dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı. Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Deprem sonrası hastane acil servileri ve okullarda yaşanan panik anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Korkuya yapılan vatandaşlar, kendilerini dışarıya attı. Güne depremle uyanan bir kadın, merkez üssü Buldan’daki binada yaşanan sarsıntı geçinceye kadar dua etti.



