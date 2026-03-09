Emekli bayram ikramiyesi 2026 Mart ayı ödeme takvimi SGK! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, kaç TL olacak? Kabine’de ikramiye gündemi

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. 4A, 4B, 4C emeklileri, bayrama kısa bir zaman kala ödeme takvimini gündemine aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ikramiyeleri farklı tarihlerde yatacak. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyelerinde ek olarak artış olup olmayacağı tartışılırken beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara hisse oranına göre ikramiye alabilirken yaşlılık maaşı alanlar, vazife malullüğü aylığı alanlar, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik raporu alanlar ve diğer hak sahipleri bayram ikramiyelerden yararlanabilecek. Şubat ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler de bayram ikramiyesinden faydalanabilir. Peki Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar yatacak? İşte, bayram ikramiyelerinde son gelişmeler…

KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM BAYRAM İKRAMİYESİ

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler daha önce yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesi için 150 milyar TL bütçe ayrıldığını belirterek özel bir artış için düzenlemeye ihtiyaç olduğu ifade edilmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda emekli bayram ikramiyesi zammının gündeme gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, sigorta koluna göre farklılık gösterecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ödemelerini farklı günlerde alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak takvime göre ödemeler başlayacak.

Henüz takvim belli olmazken bayram ikramiyeleri, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bayram öncesinde yatırılıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart’ta başlayacağından ödemelerin 9-15 Mart tarihinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ilk ikramiyeler SSK (4A) emeklilerine yatırılmaya başlanmıştı. Sonrasında ödemeler Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle devam etti. Bu yılda benzer şekilde tahsis numarası 17,18,19 olanlardan ödemeler başlayacak ve 20,21,22,23,24,25,26 olanlarla devam edecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANACAK MI, NE KADAR OLACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, torba yasa çalışmalarını Meclis’e sunarken emekli bayram ikramiyesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için SGK’ya bütçeden 150 milyar TL ikramiye ayırdıklarını hatırlatan Güler, emekli bayram ikramiyesi artışı için özel bir kaynak aktarılması gerektiğini belirterek “ Zorluklar da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riski, petrol-doğalgaz fiyat artışları, tedarik zinciri nedeniyle sıkıntılar var. OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor." dedi. Yeni bir düzenleme yapılmazsa emekli bayram ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak ödenecek. Emekliler bu yıl toplamda 8 bin lira emekli ikramiyesi alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL SORGULANIR?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyenin yatıp yatmadığını kontrol etmek için şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.

İkramiye ödeme tarihleri belli olduktan sonra emekliler internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya mobil bankacılık yöntemiyle sorgulama yapabilirler. Maaşını Halkbank aracılığıyla alananlar 0850 222 0400 numarasından , Vakıfbank aracılığıyla alanlar 0850 222 0724 numarasından ve Ziraat Bankası’ndan alanlar ise 0850 258 00 00 numarasından ikramiye sorgulama yapabilirler.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA İKRAMİYELER HİSSEYE GÖRE ÖDENECEK

Dul ve yetim aylığı alanlara hisse oranına göre ikramiye ödemesi yapılıyor. İkramiyelerin 4 bin lira olarak ödenmesi durumunda eşinin vefatı sebebiyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alanlara 2 bin lira, yüzde 75 hisse oranına göre ölüm aylığı alanlara 3 bin lira ödenecek. Yetim maaşı alanlara ise bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. İşte, emekli bayram ikramiyesi alabilecek kişiler;

SGK’dan emekli aylığı alanlar,

Yaşlılık maaşı alanlar (65 yaş parası)

Vazife malulleri,

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar,

Şehit yakınları,

Gaziler- Muharip Gaziler,

Güvenlik Korucuları,

Şampiyon Sporcular,

Terörden zarar gören siviller.