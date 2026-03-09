Kabine Toplantısı bugün: Orta Doğu savaşı ve emekli bayram ikramiyesi masada

Kategoriler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de saat 15.00'te başlaması beklenen kritik toplantının ana gündeminde Orta Doğu'da devam eden çatışmalar olacak. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği ve iç politikaya ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Ayrıca emekli bayram ikramiyesinin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail'in ortaklaşa başlattığı İran savaşının ilk gününden itibaren diplomasi mesaisini arttırdı. Toplantıda tüm bu diplomasi girişimlerinde gelinen aşama ele alınacak. İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelirken NATO tarafından düşürülmesi nedeniyle güvenlik konusu da gündemde olacak.
Ayrıca ABD'nin Kürt gruplarını İran rejimine karşı ayaklanmak için örgütlediği iddiası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için hazırlanan güvenlik planları konuşulacak.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları bir başka bölgesel gerilim hattını oluşturuyor. Gazze'de İsrail tarafından ihlal edilen ateşkes koşulları da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler atılacak kanuni düzenleme adımlarına çevrildi. Konu istihbarat kurumlarından gelen bilgiler eşliğinde Kabine gündemine taşınacak.
Toplantının ekonomi ayağında savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri gündemde olacak. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek bütün gelişmeler değerlendirilecek ve olası tedbirler için kapsamlı bir yol haritası çizilecek.
Ramazan Bayramı yaklaşırken de gözler emekli ikramiyesine çevrildi. Bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağının da Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.
Tüm bu başlıklarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.
Öte yandan şubat ayında göreve başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Kabine Toplantısı'na katılmış olacak.