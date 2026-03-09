Menü Kapat
Kabine Toplantısı bugün: Orta Doğu savaşı ve emekli bayram ikramiyesi masada

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda ana başlık Orta Doğu'daki savaş ve Türk ekonomisine etkileri olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin sunum yapacak. Ayrıca emekli bayram ikramiyesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı bugün: Orta Doğu savaşı ve emekli bayram ikramiyesi masada
bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de saat 15.00'te başlaması beklenen kritik toplantının ana gündeminde 'da devam eden çatışmalar olacak. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği ve iç politikaya ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Ayrıca emekli bayram ikramiyesinin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Kabine Toplantısı bugün: Orta Doğu savaşı ve emekli bayram ikramiyesi masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de Orta Doğu'daki çatışmalar, Türkiye'nin diplomasi trafiği, terörle mücadele ve ekonomi gündemi ele alınacak, ayrıca emekli bayram ikramiyesinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantının ana gündemi Orta Doğu'daki savaş ve Türkiye'nin bu konudaki diplomasi girişimleri olacak.
İran'dan ateşlenen balistik füzenin NATO tarafından düşürülmesi nedeniyle güvenlik konusu da gündemde yer alacak.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak kanuni düzenleme adımları istihbarat bilgiler eşliğinde Kabine'ye taşınacak.
Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri ve emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunum yapacak.
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Kabine Toplantısı'na katılacak.
Kabine Toplantısı bugün: Orta Doğu savaşı ve emekli bayram ikramiyesi masada

ANA GÜNDEM ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail'in ortaklaşa başlattığı İran savaşının ilk gününden itibaren diplomasi mesaisini arttırdı. Toplantıda tüm bu diplomasi girişimlerinde gelinen aşama ele alınacak. İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelirken NATO tarafından düşürülmesi nedeniyle güvenlik konusu da gündemde olacak.

Kabine Toplantısı bugün: Orta Doğu savaşı ve emekli bayram ikramiyesi masada

Ayrıca ABD'nin Kürt gruplarını İran rejimine karşı ayaklanmak için örgütlediği iddiası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için hazırlanan güvenlik planları konuşulacak.

Türkiye KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı gönderiyor! Tarih ve saat belli oldu

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları bir başka bölgesel gerilim hattını oluşturuyor. Gazze'de İsrail tarafından ihlal edilen ateşkes koşulları da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler atılacak kanuni düzenleme adımlarına çevrildi. Konu istihbarat kurumlarından gelen bilgiler eşliğinde Kabine gündemine taşınacak.

Kabine Toplantısı bugün: Orta Doğu savaşı ve emekli bayram ikramiyesi masada

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Toplantının ayağında savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri gündemde olacak. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek bütün gelişmeler değerlendirilecek ve olası tedbirler için kapsamlı bir yol haritası çizilecek.

Ramazan Bayramı yaklaşırken de gözler emekli ikramiyesine çevrildi. Bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağının da Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı bugün: Orta Doğu savaşı ve emekli bayram ikramiyesi masada

FİDAN VE ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Tüm bu başlıklarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

YENİ BAKANLAR İLK KEZ KABİNE'DE

Öte yandan şubat ayında göreve başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Kabine Toplantısı'na katılmış olacak.

