Gündem
Türkiye KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı gönderiyor! Tarih ve saat belli oldu

İran'a yapılan ABD ve İsrail saldırılarının ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin hedef alınması sonrası Türkiye önleme amacıyla KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 21:39

Orta Doğu'da yükselen savaş geriliminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tehdit altına almasının ardından harekete geçti. Milli Bakanlığı, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs Rum kesimine füze fırlatmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumak için harekete geçti.

Türkiye, Orta Doğu'daki savaş geriliminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tehdit etmesi üzerine bölgeye F-16 savaş uçakları gönderiyor.
Türkiye, İran'ın İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs Rum kesimine füze fırlatmasının ardından KKTC'yi korumak için harekete geçti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın 6 adet F-16 savaş uçağını KKTC'ye göndereceğini açıkladı.
Uçakların güvenlik amacıyla gönderileceği ve sivil uçuşları etkilemeyeceği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.
6 ADET F-16 YARIN KKTC'YE GİDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın KKTC’ye 6 adet savaş uçağı göndereceğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

