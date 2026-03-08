Türkiye KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı gönderiyor! Tarih ve saat belli oldu

Kategoriler
Türkiye Orta Doğu'da yükselen savaş geriliminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tehdit altına almasının ardından harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs Rum kesimine füze fırlatmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumak için harekete geçti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.