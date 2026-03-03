Kıbrıs saldırısının ardından İngiltere’den hamle: Ada çevresine savaş gemisi konuşlandıracak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran’ın GKRY'nin Limasol yakınlarında bulunan İngiliz askeri üssü Akrotiri’ye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından bölge güvenliğine dair açıklama yaptı. Starmer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü belirtti ve İngiltere’ye ait "HMS Dragon" adlı "Type 45" sınıfı hava savunma destroyerinin bölgeye konuşlandırılacağını söyledi.

ÖNCELİK ASKERİ PERSONELİN GÜVENLİĞİ

Önceliklerinin Kıbrıs Adası’ndaki İngiliz askeri personelinin güvenliğini olduğuna vurgu yapan Starmer, "Savunma operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Rum lideri bölgeye İHA savar kapasitesine sahip helikopterler ile HMS Dragon savaş gemisini konuşlandıracağımız konusunda bilgilendirdim. Her zaman İngiltere’nin ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA SINIRLI HASARA YOL AÇMIŞTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece üs bölgesine düşen İHA’nın sınırlı hasara yol açtığını belirterek, yetkililerin derhal güvenlik protokollerini devreye aldığını açıklamıştı. Letimbiotis, olayın ardından Rum makamlarının İngiltere hükümeti ve İngiliz üsleri yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde olduğunu söylemişti.

Akrotiri’deki İngiliz üs yetkilileri de bölge sakinlerine "ikinci bir duyuruya kadar güvenli bir yerde kalmaları" yönünde çağrıda bulunmuştu. Yapılan açıklamada, üs personelini korumak amacıyla güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı aktarılmıştı.