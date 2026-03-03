ABD, Beyrut Büyükelçiliği'ni kapattı

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 4. gününde sürüyor. Cumartesi sabahı İsrail ile ABD'nin İran'a askeri saldırı başlatmasının ardından İran da İsrail'in yanı sıra bazı bölge ülkelerinde belirlediği ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlemişti. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürülürken İran Kızılayı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 787’ye yükseldiğini açıkladı.

ABD'DEN BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE İLGİLİ KARAR

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken Lübnan da İsrail'e yönelik saldırılar başlatarak savaşa dahil olmuştu. Söz konusu saldırılarının ardından İsrail de Lübnan'a yönelik saldırılar düzenlemeye başladı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları devam ederken, ABD bir sonraki duyuruya kadar Beyrut Büyükelçiliği'ni kapattı açıkladı.

ABD Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bölgedeki gerginliğin devam etmesi nedeniyle ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacak. Diğer tüm normal ve acil konsolosluk randevuları iptal edilmiştir. Büyükelçiliğin normal faaliyetlerine ne zaman döneceği konusunda bilgi vereceğiz" denildi.