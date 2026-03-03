ABD'nin Lahor Konsolosluğu'nda yeni önlemler! Çevik kuvvet polisleri görevlendirildi

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 4. gününde devam ediyor. Cumartesi sabahı İsrail ile ABD'nin İran'a askeri saldırı başlatmasının ardından İran da İsrail'in yanı sıra bazı bölge ülkelerinde belirlediği ABD üslerini hedef almıştı. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürülürken İran Kızılayı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 787’ye yükseldiğini açıkladı.

İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından protestoların baş gösterdiği ülkelerden biri de Pakistan oldu. Başkent İslamabad, Lahor, Peşaver ve Ketta şehirleri dahil olmak üzere ülke genelinde protestolar düzenlenmiş, bazı bölgelerde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. Başkent İslamabad'da protestocuların hükümet ve diplomatik misyonların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye (Red Zone) girmesi üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığa müdahale etmişti.

Ülkedeki protestolar ve ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'nda yaşanan şiddet olayları nedeniyle ABD'nin Lahor Konsolosluğu çevresinde de ilave güvenlik önlemleri alındı. Konsolosluk çevresindeki güvenlik güçlerinin sayısı artırılırken, çevik kuvvet polisleri de görevlendirildi. Tesis yakınlarına sızma girişimlerini engellemek için konteynerler yerleştirildi.

VİZE BAŞVURULARI ASKIYA ALINDI

ABD'nin Pakistan Misyonu'ndan dün yapılan açıklamada, ABD'nin başkent İslamabad'da bulunan büyükelçiliğinde ve Lahor ile Karaçi'deki konsolosluklarında tüm vize başvurularının 6 Mart'a kadar askıya alındığı bildirildi. Söz konusu kararın mevcut güvenlik durumu nedeniyle verildiği belirtildi.

CAN KAYBI 35'E YÜKSELDİ

Öte yandan Hamaney'in öldürülmesinin ardından pazar günü ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'nda düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda can kaybının 35'e yükseldiğini bildirdi.