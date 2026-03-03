Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Şahbaz Şerif ile görüştü

İki lider Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede; Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini aktardı.

Erdoğan, Pakistan ile Afganistan arasında Türkiye'nin de girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağını söyledi.

Ayrıca Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye’nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

https://x.com/iletisim/status/2028869398665085231