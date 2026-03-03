Menü Kapat
11°
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Şahbaz Şerif ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Şahbaz Şerif ile görüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
19:29
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
20:30

İki lider Türkiye ile ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. görüşmede; Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini aktardı.

Erdoğan, Pakistan ile Afganistan arasında Türkiye'nin de girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Şahbaz Şerif ile görüştü

Ayrıca Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye’nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

https://x.com/iletisim/status/2028869398665085231

