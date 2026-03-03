İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşta 4. güne girildi. Karşılıklı saldırılar şiddetlenerek devam ederken, İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı. Trump ise dün gece yaptığı açıklamada, İran'ı açık açık tehdit etti. Trump, İran'a yönelik henüz sert bir darbe indirmediklerini dile getirirken, büyük bir saldırının yakında gerçekleşeceğini söyledi. İşte İsrail-ABD-İran savaşında son durum ve gelişmeler...