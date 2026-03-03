Kategoriler
İRAN SAVAŞINDA SON DURUM
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşta 4. güne girildi. Karşılıklı saldırılar şiddetlenerek devam ederken, İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı. Trump ise dün gece yaptığı açıklamada, İran'ı açık açık tehdit etti. Trump, İran'a yönelik henüz sert bir darbe indirmediklerini dile getirirken, büyük bir saldırının yakında gerçekleşeceğini söyledi. İşte İsrail-ABD-İran savaşında son durum ve gelişmeler...
13 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları kapsamında Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi.
Tesnim haber Ajansı, İran Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında 13 asker hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda yaralıların durumuna dair her hangi bir açıklama yapılmadı.
LÜBNAN'A KARA HAREKATI KARARI
İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdi
TAHRAN'DA PATLAMALAR YAŞANIYOR
İran’ın başkenti Tahran’ın Pardis ve Demavend bölgelerine ABD ve İsrail’e ait savaş uçakları tarafından en az 10 füze saldırısı düzenlendiği, İsfahan kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
ABD, KUVEYT'TEKİ BEÜYÜKELÇİLİĞİNİ GEÇİCİ OLARAK KAPATTI
ABD'nin, Kuveyt'teki büyükelçiliğinin "bölgesel gerilimler nedeniyle" ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
ABD'nin Kuveyt Büyükelçilğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm normal ve acil konsolosluk randevularını iptal ettik." ifadeleri kullanıldı.
ABD Büyükelçiliğinin rutin faaliyetlerine ne zaman yeniden başlayacağının bildirileceği kaydedildi.
HİZBULLAH'A BAĞLI RADYO BİNASI VURULDU
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasının hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Dahiye'de yer alan Nur Radyosu'nun bulunduğu binayı hedef aldı.
İsrail ordusu gece saatlerinde de Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyon kanalının binasını vurmuştu.
İSRAİL, BEYRUT VE TAHRAN'I BOMBALIYOR
İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlattığı belirtildi.
HEDEFTE SADECE ABD ÜSLERİ VAR
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik misilleme saldırılarında ABD'ye ait tesisleri hedef aldıklarını belirterek, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." dedi.
TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT: "BÜYÜK DALGA YAKINDA"
Trump, ülkesinin bugün geniş çaplı operasyonunu devam ettirdiğini dile getirirken, hedeflerinin İran'ın füze kapasitesini yok etmek olduğunu ifade etti.
"İran yakında ABD'ye ulaşacak füzeler yapacaktı ve uyarılarımızı görmezden geldi" diyen Trump, savaşın süresine ilişkin ise, "4-5 hafta diye düşündük ama daha fazlasını yapabiliriz." dedi. Trump, İran'a yönelik henüz sert bir darbe indirmediklerini dile getirirken, büyük bir saldırının yakında gerçekleşeceğini söyledi.