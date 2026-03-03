Trump’ın İran planı hakkında çarpıcı iddia: Rejimi devirmek için silahlı milisleri desteklemeye açık

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın İran'a ilişkin olası bir planına dikkat çekildi. Haberde, ABD'li yetkililerin, Trump'ın "İran rejimini devirmek için" silaha sarılmaya hazır olan İran'daki milisleri desteklemeye açık olduğunu söylediği iddiası yer aldı.

IRAKLI KÜRT LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Trump'ın pazar günü Iraklı Kürt liderlerle görüştüğünü ve "Tahran'ın zayıflığından" yararlanarak kazanç elde edebilecek diğer yerel liderlerle de görüşmeye devam ettiğini belirten yetkililer, ABD Başkanı'nın rejim karşıtı gruplara olası silah, eğitim veya istihbarat desteği sağlayıp sağlamayacağı konularında ise henüz karar vermediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile telefon görüşmesi yapmıştı.

İRAN'DAKİ SON DURUMU ELE ALDI

Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Kürt liderlerle İran'daki son durumu ele aldığı iddia edilmişti.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda İran'da devreye girmeleri konusunda "Kürtleri" Trump'a önerdiği iddia edilmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." yanıtını vermişti.