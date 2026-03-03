Menü Kapat
TGRT Haber
11°
 | Baran Aksoy

ABD'li senatörden Donald Trump'a İran eleştirisi: 'Bu onun savaşıdır, ulaşabileceği hiçbir sonuç yok"

ABD ve İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarının ardından hedef haline gelen ABD Başkanı Donald Trump'a bir tepki de senatodan geldi. ABD'li Senatör Chuck Schumer Trump'ı hedef gösterip, ''Bu Trump'ın savaşıdır. Bu bir tercih savaşıdır. Onun hiçbir stratejisi yok. Ulaşabileceği hiçbir sonuç yok" ifadelerini kullandı.

ABD'li senatörden Donald Trump'a İran eleştirisi: 'Bu onun savaşıdır, ulaşabileceği hiçbir sonuç yok
03.03.2026
03.03.2026
saat ikonu 18:43

ve ordusunun 'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaşta 4. güne girildi. Karşılıklı saldırıların devam ettiği Orta Doğu'da gerilim her saat katlanarak artıyor.

ABD'li senatörden Donald Trump'a İran eleştirisi: 'Bu onun savaşıdır, ulaşabileceği hiçbir sonuç yok"

ABD ve İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan ve dördüncü gününe giren savaşta gerilim artarken, İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a büyük bir darbenin yakında geleceğini söyledi.
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ihraç edilmesine izin vermeyeceklerini ve geçen gemileri vuracaklarını açıkladı.
ABD'li Senatör Chuck Schumer, Trump'ı savaş üzerinden eleştirerek, onun bir stratejisinin olmadığını belirtti.
ABD'li senatörden Donald Trump'a İran eleştirisi: 'Bu onun savaşıdır, ulaşabileceği hiçbir sonuç yok"

Dün gece saatlerinde İran Devrim Muhafızları, 'nın kapattığını duyurdu. İran ordusu, bölgeden petrol ihraç edilmesine izin vermeyeceklerini ve geçen gemileri de vuracaklarını açıkladı.

ABD'li senatörden Donald Trump'a İran eleştirisi: 'Bu onun savaşıdır, ulaşabileceği hiçbir sonuç yok"

ABD Başkanı ise yaptığı açıklama, İran’a henüz sert darbeyi henüz indirmediklerini büyük dalganın yakında geleceğini söyledi.

ABD'li senatörden Donald Trump'a İran eleştirisi: 'Bu onun savaşıdır, ulaşabileceği hiçbir sonuç yok"

TRUMP HEDEF HALİNE GELDİ

Öte yandan savaşın ilk gününden bu yana hedef haline gelen Donald Trump, savaşı başlatan taraf olduğu için adeta topa tutuluyor.

ABD'li senatörden Donald Trump'a İran eleştirisi: 'Bu onun savaşıdır, ulaşabileceği hiçbir sonuç yok"

"TRUMP'IN HİÇBİR STRATEJİSİ YOK"

ABD'li Senatör Chuck Schumer de bugün gazetecilere yaptı açıklamada, Trump'ı İran savaşı üzerinden eleştirdi. Schumer, ''Bu Trump'ın savaşıdır. Bu bir tercih savaşıdır. Onun hiçbir stratejisi yok. Ulaşabileceği hiçbir sonuç yok" ifadelerini kullandı.

