ABD ve İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaşta 4. güne girildi. Karşılıklı saldırıların devam ettiği Orta Doğu'da gerilim her saat katlanarak artıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD'li senatörden Donald Trump'a İran eleştirisi: 'Bu onun savaşıdır, ulaşabileceği hiçbir sonuç yok" ABD ve İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan ve dördüncü gününe giren savaşta gerilim artarken, İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a büyük bir darbenin yakında geleceğini söyledi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ihraç edilmesine izin vermeyeceklerini ve geçen gemileri vuracaklarını açıkladı. ABD'li Senatör Chuck Schumer, Trump'ı savaş üzerinden eleştirerek, onun bir stratejisinin olmadığını belirtti.

Dün gece saatlerinde İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapattığını duyurdu. İran ordusu, bölgeden petrol ihraç edilmesine izin vermeyeceklerini ve geçen gemileri de vuracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklama, İran’a henüz sert darbeyi henüz indirmediklerini büyük dalganın yakında geleceğini söyledi.

TRUMP HEDEF HALİNE GELDİ

Öte yandan savaşın ilk gününden bu yana hedef haline gelen Donald Trump, savaşı başlatan taraf olduğu için adeta topa tutuluyor.

"TRUMP'IN HİÇBİR STRATEJİSİ YOK"

ABD'li Senatör Chuck Schumer de bugün gazetecilere yaptı açıklamada, Trump'ı İran savaşı üzerinden eleştirdi. Schumer, ''Bu Trump'ın savaşıdır. Bu bir tercih savaşıdır. Onun hiçbir stratejisi yok. Ulaşabileceği hiçbir sonuç yok" ifadelerini kullandı.