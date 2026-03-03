ABD'li senatörden Donald Trump'a İran eleştirisi: 'Bu onun savaşıdır, ulaşabileceği hiçbir sonuç yok"

Kategoriler
ABD ve İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaşta 4. güne girildi. Karşılıklı saldırıların devam ettiği Orta Doğu'da gerilim her saat katlanarak artıyor.
Dün gece saatlerinde İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapattığını duyurdu. İran ordusu, bölgeden petrol ihraç edilmesine izin vermeyeceklerini ve geçen gemileri de vuracaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklama, İran’a henüz sert darbeyi henüz indirmediklerini büyük dalganın yakında geleceğini söyledi.
Öte yandan savaşın ilk gününden bu yana hedef haline gelen Donald Trump, savaşı başlatan taraf olduğu için adeta topa tutuluyor.
ABD'li Senatör Chuck Schumer de bugün gazetecilere yaptı açıklamada, Trump'ı İran savaşı üzerinden eleştirdi. Schumer, ''Bu Trump'ın savaşıdır. Bu bir tercih savaşıdır. Onun hiçbir stratejisi yok. Ulaşabileceği hiçbir sonuç yok" ifadelerini kullandı.