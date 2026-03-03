ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Tahran'ın ise bölgedeki ABD üslerine misillemeleri sürerken Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın askeri kapasitesinin fiilen etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Dinle Özetle

Trump, Hamaney'in öldürülmesine değindi, İran'ın anlaşma istediğini söyledi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 86

HABERİN ÖZETİ Trump, Hamaney'in öldürülmesine değindi, İran'ın anlaşma istediğini söyledi ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesinin fiilen etkisiz hale getirildiğini ve liderlerinin yok olduğunu belirterek, İran'ın anlaşma isteğinin artık çok geç olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Trump, İran'ın askeri kapasitesinin fiilen etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Trump, İran'ın hava savunmasının, hava ve deniz kuvvetlerinin olmadığını iddia etti. ABD Başkanı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in saldırılarda öldürüldüğünü belirterek, ''Liderlikleri yok oldu'' dedi. Trump, İran'ın anlaşma istediğini ancak kendisinin ''Artık çok geç'' dediğini söyledi. İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde hedeflere saldırılarla karşılık verdi. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

''HAVA SAVUNMALARI ÇÖKTÜ, LİDERLERİ YOK''

Artık İran'ın hava savunmasının, hava ve deniz kuvvetlerinin olmadığını iddia eden Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in saldırılarda öldürülmesine de değinerek, ''Liderlikleri yok oldu'' ifadelerini kullandı.

''ARTIK ÇOK GEÇ''

İran ve ABD müzakereleri sürerken saldırıların başlamasına rağmen Tahran yönetiminin anlaşma istediğini öne süren Trump kendisinin ''Artık çok geç'' dediğini söyledi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.