Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi

ABD basınından New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşa nasıl karar verdiğini yazdı. En büyük etken ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
03.03.2026
03.03.2026
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD basınından New York Times (NYT) gazetesi, savaşa giden süreci anlattı. İsrail Başbakanı 'nun, ABD Başkanı 'ı ikna ettiği öne sürüldü. 11 Şubat sabahı Oval Ofis'te bir araya gelen Netanyahu ve Trump'ın görüşmesi sırasında İsrailli Başbakan, ABD liderini 'savaş rotasında' tuttu.

İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi

İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi

MÜZAKERELER İSRAİL'İ TEDİRGİN ETTİ

Trump'a göre İran' saldırı seçeneği hep vardı. Fakat ABD ve İran'ın müzakereler yeniden başlamasıyla saldırı seçeneği masada duruyordu. Müzakerelerin başlaması ise İsrail'i tedirgin etti.

İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi

Trump ve Netanyahu'nun Oval Ofis'teki görüşmeleri 3 saat kadar sürdü. İki lider, savaş ihtimalini, olası saldırı tarihlerini ve zayıf bir ihtimal de olsa diplomatik anlaşma olasılıklarını değerlendirdi. Bu görüşmeden günler sonra Trump, diplomasiden çok saldırıya yakın olduğuna dair açıklamalarda bulundu ve İran'da rejim değişikliğinin 'en iyi şey' olduğunu söyledi. Bu süreçte Trump yönetimi, ABD halkını ikna etmeye dönük ciddi bir çaba göstermedi.

İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi

''HİÇBİR BAŞKAN CESARET EDEMEZDİ''

Habere göre, saldırı kararı, Netanyahu için diplomatik zafer oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump’ın ''Hiçbir başkanın yüzleşmeye cesaret edemediği bir tehdide karşı cesur bir karar aldığını'' söyledi.

İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi

''CİDDİ ABD KAYIPLARI İHTİMALİ''

NYT, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in "ciddi ABD kayıpları ihtimaline" dikkat çektiği de yazıda yer alırken, Trump’ın ise kamuoyuna, askeri danışmanının operasyonu “kolay kazanılacak bir zafer" olarak tanımladığını duyurduğu ifade ediliyor. Gazete, bazı üst düzey yetkililerin Kongre’ye yapılan kapalı bilgilendirmelerde rejim değişikliği ihtimalinden söz etmediğini de aktarıldı.

İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi

SALDIRI ONAYI 27 ŞUBAT'TA VERİLDİ

NYT makalesine göre Trump, 27 Şubat’ta operasyona onay verdi. Gazete, diplomatik temasların tamamen göstermelik olmadığını ancak Trump, Netanyahu ve İran liderliğini aynı anda tatmin edecek bir anlaşma zemininin hiç oluşmadığını savunuyor.

İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi

Trump’ın New York Times’a verdiği röportajda “Müzakerelerin sonuna doğru bu adamların oraya varmayacağını anladım. ‘Hadi yapalım’ dedim” ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

