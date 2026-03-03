Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo

ABD ve İsrail'in başlattığı İran'a yönelik saldırıların ardından İran da misilleme saldırılarını başlatarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Orta Doğu'daki yangının nasıl söneceğine dair 4 olası senaryo ortaya çıktı. İşte savaşı bitirecek olası sonlar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 12:19

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla Orta Doğu yangın yerine döndü. İran saldırılar karşısında misillemelere başladı. Bölgedeki ülkelerde bulunan ABD üsleri bir bir vurulurken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ve çok sayıda üst düzey yetkilisini kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıların 4 ila 5 hafta sürebileceğini hatta kara operasyonunun da masada olduğunu söyledi.

ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo

0:00 197
HABERİN ÖZETİ

ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede artan tansiyon ve İran'ın misillemeleri, olası savaş senaryolarını gündeme getirmiştir.
ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında İran misillemelerde bulunmuş, ABD üsleri vurulmuş ve İran'da üst düzey yetkililer hayatını kaybetmiştir.
ABD Başkanı Donald Trump saldırıların 4-5 hafta sürebileceğini ve kara operasyonunun masada olduğunu belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaşın uzun sürmeyeceğini ifade etmiştir.
ABD'nin hedefleri arasında İran'ın nükleer programının durdurulması, balistik füze kapasitesinin ortadan kaldırılması ve askeri yapının zayıflatılması yer almaktadır.
İngiliz The Times gazetesi, savaşın olası bitiş senaryolarını 'rejimin ayakta kalması', 'rejimin uyum sağlaması', 'rejim değişikliği' ve 'çöküş ve kaos' olarak sıralamıştır.
Olası rejim liderleri arasında Mucteba Hamaney, Hasan Humeyni ve Hasan Ruhani gibi isimler anılırken, muhalif gruplar arasında Rıza Pehlevi ve Halkın Mücahitleri Örgütü'nden Meryem Recavi de bahsedilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise savaşın uzun sürmeyeceğini söyledi fakat nihai hedefin ne olacağı konusu belirsiz kaldı. Washington yönetimi bir yandan İran’ın nükleer programının durdurulmasını öncelik olarak gösterirken, diğer yandan balistik füze kapasitesinin ortadan kaldırılması ve askeri yapının zayıflatılması hedeflerinden söz ediyor.

ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo

SAVAŞ NASIL BİTEBİLİR?

İngiliz basınından The Times, gazetesi, savaşın bitişi için olası 4 senaryoyu sıraladı: Rejimin ayakta kalması, rejimin uyum sağlaması, rejim değişikliği, çöküş ve kaos.

1. Rejimin ayakta kalması

Geçtiğimiz dönemlerdeki saldırılar da gösteriyor ki güçlü ve köklü rejim değişikliğinin hava saldırılarıyla gerçekleşmesi düşük ihtimal. ABD ve İsrail saldırılarına bir noktada son verebilir. Tahran'da rejim ağır kayıplar verse de sürebilir.

İran’da üç kişilik geçici bir liderlik komitesi oluşturuldu. Olası yeni lider adayları arasında Mucteba Hamaney (Ali Hamaney’in oğlu) Hasan Humeyni (İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin torunu) ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani var.

ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo

Bu senaryoda rejim, nükleer programda sınırlı tavizler vererek ayakta kalmayı başarabilir.

2. Rejimin uyum sağlaması

Rejim değişmese de son bulmaması için daha 'uzlaşmacı' bir isim üzerinde anlaşılabilir. Batı ile pazarlık yapabilecek bir isimde karar verilebilir. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, Batı’da “iş yapılabilir” bir isim olarak anılıyor. Ancak kamuoyuna yaptığı açıklamalarda sert bir tutum sergiliyor. Bu modelde İran, İslam Cumhuriyeti yapısını korur ancak dış politikada kısmi geri adımlar atabilir.

ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo

3. Rejim değişikliği

28 Aralık'ta başlayan rejim karşıtı protestolar İran halkının da rejim değişikliğinden yana olduğunu ortaya koydu. Bazıları, sürgündeki şahın oğlu Rıza Pehlevi'nin geçiş sürecini yönetmesini savundu.

Bir diğer muhalif yapı ise Halkın Mücahitleri Örgütü. Örgütün lideri Meryem Recavi, Batı’da destek bulsa da İran içindeki gerçek etkisi tartışmalı. Ancak İran toplumunun farklı kesimlerinin tek bir lider etrafında birleşip birleşemeyeceği belirsizliğini koruyor.

ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo

4. Çöküş ve kaos

Nüfusun büyük çoğunluğu Şii olan İran, Irak gibi mezhepsel olarak bölünmüş bir ülke değil. Ancak bu durum olası bir otorite boşluğunda istikrarsızlık yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.

Doğuda Beluç isyanı, kuzeyde Kürt hareketleri ve bazı Arap ile Azeri bölgelerdeki gerilimler, merkezi otoritenin zayıflaması halinde farklı güç odaklarının ortaya çıkmasına yol açabilir.

ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo

Güvenlik yapılarının çökmesi halinde ülke içinde parçalı ve kontrolsüz bir güç mücadelesi yaşanabileceği düşünülüyor.

TGRT Haber
