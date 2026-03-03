Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı saldırıların 'yıllar sürmeyeceğini' söyledi. Saldırılar ise İsrail'in Lübnan'da İran destekli Hizbullah hedeflerine saldırması ve İran'ın da misilleme saldırılarında ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine saldırmasıyla genişledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 10:09

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 4-5 hafta süreceğini iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise çatışmanın bölgedeki önceki savaşlar gibi yıllarca sürmeyeceğini söyledi. Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında, saldırıların hızlı ve kararlı olabileceğini söyledi. İsrailli Başbakan, ''Biraz zaman alabilir, ancak yıllar sürmeyecek. Bu sonsuz bir savaş değil" dedi.

Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

0:00 143
HABERİN ÖZETİ

Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İran ve İsrail/ABD arasındaki çatışmalar sürerken, her iki taraf da birbirine yönelik saldırılar düzenlemekte ve savaşın süresi hakkında farklı tahminler bulunmaktadır.
ABD Başkanı Donald Trump savaşın 4-5 hafta süreceğini iddia etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çatışmanın yıllarca sürmeyeceğini belirtti.
Savaşın 4. gününde İran'ın füze saldırılarını engelleyen hava savunma sistemleri nedeniyle Tel Aviv'deki binalarda patlamalar meydana geldi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki bir ABD hava üssünün ana komuta binasını ve karargâhını imha ettiğini bildirdi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, İran'dan geldiği düşünülen iki insansız hava aracının Riyad'daki ABD büyükelçiliğine saldırdığını açıkladı.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini ve 747 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

SAVAŞTA 4. GÜN

Savaşın 4. gününe girilmesiyle beraber İran'ın füze saldırılarını engelleyen hava savunma sistemleri nedeniyle Tel Aviv genelindeki binalarda patlamalar meydana geldi.

Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

İsrail ise Tahran'daki devlet televizyonu IRIB'in bulunduğu komplekse saldırdı. Lübnan genelindeki kasabalarda ise Hizbullah hedef alındı.

Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, salı günü erken saatlerde, görünüşe göre İran'dan gelen iki insansız hava aracı Riyad'daki ABD büyükelçiliğine saldırdı. Ayrıca şehre ulaşmadan önce en az sekiz insansız hava aracı daha engellendi.

Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, deniz kuvvetlerinin Bahreyn'deki bir ABD hava üssünün ana komuta binasını ve karargâhını, "Gerçeğin Vaadi 4 Operasyonu"nun 14. dalgası olarak tanımladığı bir operasyonla imha ettiğini bildirdi.

Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

İran Devrim Muhafızları (İDGM), yaptığı açıklamada, Şeyh İsa bölgesindeki üsse sabahın erken saatlerinde geniş çaplı bir insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlediğini, 20 insansız hava aracı ve üç füzenin hedefleri vurduğunu belirtti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı
Trump 'yok ettik' demişti! Bir kez daha İran'da nükleer tesisler hedef alındı
ETİKETLER
#Hava Savunma Sistemleri
#İran-İsrail Çatışması
#Orta Doğu Gerilimi
#Bölgesel Savaş
#Füze Saldırıları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.