Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 4-5 hafta süreceğini iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise çatışmanın bölgedeki önceki savaşlar gibi yıllarca sürmeyeceğini söyledi. Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında, saldırıların hızlı ve kararlı olabileceğini söyledi. İsrailli Başbakan, ''Biraz zaman alabilir, ancak yıllar sürmeyecek. Bu sonsuz bir savaş değil" dedi.

SAVAŞTA 4. GÜN

Savaşın 4. gününe girilmesiyle beraber İran'ın füze saldırılarını engelleyen hava savunma sistemleri nedeniyle Tel Aviv genelindeki binalarda patlamalar meydana geldi.

İsrail ise Tahran'daki devlet televizyonu IRIB'in bulunduğu komplekse saldırdı. Lübnan genelindeki kasabalarda ise Hizbullah hedef alındı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, salı günü erken saatlerde, görünüşe göre İran'dan gelen iki insansız hava aracı Riyad'daki ABD büyükelçiliğine saldırdı. Ayrıca şehre ulaşmadan önce en az sekiz insansız hava aracı daha engellendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, deniz kuvvetlerinin Bahreyn'deki bir ABD hava üssünün ana komuta binasını ve karargâhını, "Gerçeğin Vaadi 4 Operasyonu"nun 14. dalgası olarak tanımladığı bir operasyonla imha ettiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları (İDGM), yaptığı açıklamada, Şeyh İsa bölgesindeki üsse sabahın erken saatlerinde geniş çaplı bir insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlediğini, 20 insansız hava aracı ve üç füzenin hedefleri vurduğunu belirtti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.