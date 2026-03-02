Trump 'yok ettik' demişti! Bir kez daha İran'da nükleer tesisler hedef alındı

Kategoriler
ABD ve İsrail'in 12 günlük saldırıları sırasında nükleer programlarını yok ettiklerini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'da nükleer tesisleri hedef aldı. İran'ın Birleşmiş Milletler nükleer gözlem örgütündeki büyükelçisi, İran'ın Natanz'daki devasa nükleer tesisinin, ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında vurulduğunu söyledi.
Reza Najafi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 35 üyeli yönetim kurulu toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün yine İran'ın barışçıl, güvenli nükleer tesislerine saldırdılar" dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın hangi tesislerin hedef alındığı sorusuna ise "Natanz" cevabını verdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ise "İran’daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin olarak, şu ana kadar Buşehr Nükleer Santrali, Tahran Araştırma Reaktörü ya da diğer nükleer yakıt çevrimi tesisleri dahil olmak üzere, herhangi bir nükleer tesisin zarar gördüğüne veya vurulduğuna dair bir belirti bulunmuyor" dedi.
Kurumun Olay ve Acil Durum Merkezi (IEC) aracılığıyla İran’ın nükleer regülatör makamlarıyla temas kurma çabalarının sürdüğü, ancak şu ana kadar bir cevap alınamadığını ifade eden UAEA Başkanı Grossi, "Bu vazgeçilmez iletişim kanalının en kısa sürede yeniden tesis edilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
İran'ın misilleme saldırılarına hedef olan bölge ülkelerinde de nükleer tesisler bulunduğunu ifade eden Grossi, "Bu nedenle, tüm askeri operasyonlarda azami itidal çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Grossi konuşmasında, "Nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıların asla gerçekleşmemesi gerektiğini ve saldırıya uğrayan devletin sınırları içinde ve ötesinde ağır sonuçlar doğurabilecek radyoaktif salınımlara yol açabileceğini belirten kararları bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.
ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu söyleyen Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." demişti.
İsrail, 13 Haziran 2025'te başlattığı ve 12 gün süren savaşta İran'daki bazı nükleer tesislerini hava saldırılarıyla hedef almıştı.
ABD yönetimi de İsrail'in yanında savaşa katılarak 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisini vurmuştu.