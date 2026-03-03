Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İsrail İran'ın üst düzey isimlerinin toplandığı güvenlik konseyi binasını vurdu

İsrail, İran rejiminin en üst düzey isimlerinin toplandığı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi binasını vurdu. Yerleşkeye düzenlenen saldırıya dair açıklama da geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
14:54
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
14:56

ve 'nin ortak saldırıları sürerken Tel Aviv'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail, yönetimine ait Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi binasına düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca rejimin en üst düzey isimlerinin toplandığı kompleksin ve İran askeri eğitim kurumuna saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail İran'ın üst düzey isimlerinin toplandığı güvenlik konseyi binasını vurdu

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"İran liderliğinin yerleşkesi, ülkedeki en güvenli mülklerden biridir ve Tahran'ın kalbinde birçok sokağa yayılmıştır. Rejimin lider kadrosu ve güvenlik unsurları sık sık bu yerleşkede toplanarak diğer hususların yanı sıra İran nükleer programı ve İsrail devletini yok etme planının ilerleyişine ilişkin durum değerlendirmeleri yürütüyorlardı.''

İsrail İran'ın üst düzey isimlerinin toplandığı güvenlik konseyi binasını vurdu

''Bu yerleşke, devrik İran rejiminin lideri Ali Hamaney tarafından kullanılmış ve İsrail devletine saldırılar düzenlemek, rejimin terörist vekillerini yönlendirmek ve finanse etmek için kullanılan altyapıyı barındırıyor. Söz konusu yerleşkeye Askeri İstihbarat Servisi tarafından yürütülen uzun bir bilgi toplama ve istihbarat soruşturması sürecinin ardından saldırı düzenlendi. Burası İran terör rejiminin en önemli ve merkezi karargahıdır. Buraya yönelik saldırı, rejimin komuta ve kontrol sistemlerinin sürekliliğine verilen zararı daha da derinleştirecektir.''

İsrail İran'ın üst düzey isimlerinin toplandığı güvenlik konseyi binasını vurdu

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İsrail İran'ın üst düzey isimlerinin toplandığı güvenlik konseyi binasını vurdu

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER
İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi
Bu savaş bölgedekilerden farklı olacak! Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama
ETİKETLER
#abd
#saldırı
#İsrail
#iran
#Cumhurbaşkanlığı Ofisi
#Dünya
