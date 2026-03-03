ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran da misillemelerini sürdürüyor. İki ülkenin ortak saldırıları sırasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilisi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada, ''Yıkılmadık'' mesajı verdi.

Dinle Özetle

Trump'ın sözlerinin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan 'yıkılmadık' mesajı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 115

HABERİN ÖZETİ Trump'ın sözlerinin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan 'yıkılmadık' mesajı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği ve İran Cumhurbaşkanı'nın "Yıkılmadık" mesajı verdiği bir ortamda, eski ABD Başkanı Trump İran'ın askeri kapasitesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilisi ABD-İsrail ortak saldırılarında hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Yıkılmadık" mesajı vererek ülkenin durma noktasına gelmediğini ve faaliyetlerin sürdüğünü belirtti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesinin fiilen etkisiz hale getirildiğini söyledi. ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı; İran da bölge ülkelerindeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pezeşkiyan, ABD-İsrail tarafından İran’a gerçekleştirilen ortak saldırıların ardından ülkede yaşananlara valilerle doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, "Şartlar özel olsa da ülke durma noktasına gelmedi. Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor. Gerekli yetkilerin illere devredilmesiyle kararlar hızlı bir şekilde ve yerel şartlara uygun olarak alınıyor. Ulusal birlik ve beraberlik en büyük gücümüzdür" dedi.

TRUMP TAM TERSİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, İran'ın askeri kapasitesinin fiilen etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Trump, "Hava savunmaları, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve liderlikleri yok oldu. Konuşmak istediler. Ben 'Çok geç' dedim" sözlerini paylaştı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.