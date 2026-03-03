İsrail, ABD'yi saldırıya zorladı mı? Donald Trump'tan dikkat çeken cevap

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki süren savaşla ilgili yeni bir açıklama yaptı. İran'da hedefledikleri her şeyi ortadan kaldırdıklarını ve operasyonda başarılı olduklarını aktaran Trump, "İran'da çok iyi gidiyoruz. Biz saldırmasaydık onlar saldıracaktı" diye konuştu.

Devam eden operasyonların ardından yakında İran’ın füze rampası kalmayacağını aktaran Trump, "Bugün İran'ın yeni liderliğine bir saldırı düzenlendi" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, İRAN'A SALDIRMAYA ZORLADI MI?

Oval Ofis'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bir basın mensubunun İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin bir soruya ise Tump, "Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim. Bu manyakların önce saldıracak olması benim görüşümdü" ifadeleriyle cevap verdi.

"ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER"

İran'ın saldırılardan sonra artık hava savunmaları olmadığını ve hiçbir tespit imkanlarının kalmadığını aktaran Trump, "Çok ağır bedel ödeyecekler" dedi. İran'a liderlik için düşündüğü çoğu kişinin öldüğünü söyleyen Tump, "Başka bir grup daha var ama onlar da ölmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

"İSPANYA İLE TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ KESECEĞİZ"

Trump konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi, ama sorun değil, onlara ihtiyacımız yok. İstersek, oraya uçup kullanabiliriz. Kimse bize kullanmamamızı söyleyemez. İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz. Çok iyi birine benziyor ama bana kalırsa ülke içinden biri daha uygun olabilir"