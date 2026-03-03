Menü Kapat
Editor
Editor
 Baran Aksoy

İsrail, ABD'yi saldırıya zorladı mı? Donald Trump'tan dikkat çeken cevap

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, devam eden İran savaşıyla ilgili konuştu. İran'a yönelik operasyonun çok iyi bir şekilde ilerlediğini söyleyen Trump, Biz saldırmasaydık onlar saldıracaktı" dedi. Bir gazetecinin "İsrail, ABD'yi saldırıya zorladı mı?" sorusuna ise Trump dikkat çeken bir cevap verdi. İşte detaylar...

İsrail, ABD'yi saldırıya zorladı mı? Donald Trump'tan dikkat çeken cevap
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
19:58
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
21:34

Başkanı , ABD ve arasındaki süren savaşla ilgili yeni bir açıklama yaptı. İran'da hedefledikleri her şeyi ortadan kaldırdıklarını ve operasyonda başarılı olduklarını aktaran Trump, "İran'da çok iyi gidiyoruz. Biz saldırmasaydık onlar saldıracaktı" diye konuştu.

HABERİN ÖZETİ

İsrail, ABD'yi saldırıya zorladı mı? Donald Trump'tan dikkat çeken cevap

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonlarda başarılı olduklarını ve İran'ın füze rampası kalmayacağını belirtirken, İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğini açıkladı.
Trump, İran'da hedefledikleri her şeyi ortadan kaldırdıklarını ve operasyonda başarılı olduklarını aktardı.
Trump, İran'ın füze rampası kalmayacağını ve çok ağır bedel ödeyeceklerini söyledi.
Trump, İran'ın yeni liderliğine bir saldırı düzenlendiğini belirtti.
Trump, İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlamadığı, aksine kendisinin İsrail'i zorlamış olabileceğini ifade etti.
Trump, İspanya'nın üslerini kullanamayacaklarını söylemesi üzerine İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğini duyurdu.
Devam eden operasyonların ardından yakında İran’ın füze rampası kalmayacağını aktaran Trump, "Bugün İran'ın yeni liderliğine bir saldırı düzenlendi" ifadelerini kullandı.

İsrail, ABD'yi saldırıya zorladı mı? Donald Trump'tan dikkat çeken cevap

İSRAİL, İRAN'A SALDIRMAYA ZORLADI MI?

Oval Ofis'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bir basın mensubunun 'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin bir soruya ise Tump, "Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim. Bu manyakların önce saldıracak olması benim görüşümdü" ifadeleriyle cevap verdi.

İsrail, ABD'yi saldırıya zorladı mı? Donald Trump'tan dikkat çeken cevap

"ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER"

İran'ın saldırılardan sonra artık hava savunmaları olmadığını ve hiçbir tespit imkanlarının kalmadığını aktaran Trump, "Çok ağır bedel ödeyecekler" dedi. İran'a liderlik için düşündüğü çoğu kişinin öldüğünü söyleyen Tump, "Başka bir grup daha var ama onlar da ölmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

İsrail, ABD'yi saldırıya zorladı mı? Donald Trump'tan dikkat çeken cevap

"İSPANYA İLE TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ KESECEĞİZ"

Trump konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi, ama sorun değil, onlara ihtiyacımız yok. İstersek, oraya uçup kullanabiliriz. Kimse bize kullanmamamızı söyleyemez. İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz. Çok iyi birine benziyor ama bana kalırsa ülke içinden biri daha uygun olabilir"

