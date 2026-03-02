Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İngiltere'den İran kararı! ABD'ye üslerini açtı

İngiltere, ABD ve İsrail'in ortak saldırısına maruz kalan İran'la ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre Londra yönetiminin ABD'ye üslerini açacağı öğrenildi. Konuyla ilgili İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin talebi üzerine üs izninin verildiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiltere'den İran kararı! ABD'ye üslerini açtı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 02:48

ABD ve İsrail'in 28 Şubat Cumartesi sabahı ortak saldırı başlattığı İran, bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e misilleme düzenlerken savaşta en kritik ülkenin dini lideri Hamaney'in öldürülmesi oldu.

İngiltere'den İran kararı! ABD'ye üslerini açtı

0:00 68
HABERİN ÖZETİ

İngiltere'den İran kararı! ABD'ye üslerini açtı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran'ın misilleme düzenlediği bir ortamda, İngiltere ABD'ye üs desteği verme kararı aldı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'ın saldırılarda bulunduğu ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı olduğunu ve bu kişileri destekleyeceklerini belirtti.
Starmer, İran'ın tutumunun giderek daha pervasız hale geldiğini ve İngiliz halkını ile müttefikleri büyük riske soktuğunu ifade etti.
İngiltere, İran'a yönelik saldırılara katılmama kararı alırken, ABD'ye meşru savunma amacıyla üslerini kullanma izni verdi.
Bu izin kapsamında İngiliz jetleri, İran'ın saldırılarını engelleyen koordineli savunma operasyonlarında görev yapıyor.
İngiltere'nin ABD'ye, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford'daki RAF Üssü'nün kullanımına izin verdiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Savaşın ne kadar süreceğiyle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 4 haftalık bir zamanı işaret etti. Öte yandan İngiltere'den savaşta önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilecek bir hamle geldi.

BAŞBAKAN STARMER AÇIKLADI

Londra yönetimi İran'a saldırılara katılmamakla birlikte ABD'ye üs desteği verecek. Birleşik Krallık'ın, ABD'ye üslerini açma nedeni olarak saldırıya katılmamakla birlikte "Meşru savunma"yı gösterdiği belirtildi.

İngiltere'den İran kararı! ABD'ye üslerini açtı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı video mesajda, Orta Doğu'daki duruma ilişkin konuştu.

Başbakan Starmer, İran'ın saldırıda bulunduğu ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı olduğunu belirterek, bu kişileri desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Bölge genelinde konuşlanmış İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin de İran'ın eylemleri nedeniyle risk altında olduğuna işaret eden Starmer, İran'ın tutumunun giderek daha pervasız hale geldiği değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'den İran kararı! ABD'ye üslerini açtı

"İRAN İNGİLİZ HALKINI BÜYÜK RİSKE SOKTU"

İngiltere'nin İran'a yönelik saldırılara katılmayacağına dair kararının "bilinçli karar" olduğunu belirten Starmer, bunun en önemli nedeninin, bölge ve dünya için en iyi yolun müzakere yoluyla çözüm olduğuna dair inançları olduğunu ifade etti.

Starmer, bu çözümde, İran'ın, nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmeyi kabul etmesi şartı olduğunu, ancak İran'ın yine de İngiliz çıkarlarına zarar verdiğini, İngiliz halkını ve bölgedeki müttefiklerini büyük riske soktuğunu söyledi.

"ABD ÜSLERİ KULLANMAYI TALEP ETTİ"

Başbakan Starmer, İngiltere'nin Körfez'deki ortaklarının, İngiliz vatandaşlarının savunması için daha fazla çaba göstermelerini istediğini ve kendisinin görevinin de bu vatandaşların hayatını korumak olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"İngiliz jetleri, İran'ın saldırılarını başarıyla engelleyen koordineli savunma operasyonlarının parçası olarak havada görev yapmaktadır. Ancak, bu tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, yani depolama tesislerinde veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmektir. ABD, bu özel ve sınırlı savunma amaçlı kullanım için İngiliz üslerini kullanma izni talep etmiştir. İran'ın bölgeye füze saldırısı düzenleyerek masum sivilleri öldürmesini, İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmasını ve olayla ilgisi olmayan ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık."

İngiltere'den İran kararı! ABD'ye üslerini açtı

Starmer, bu kararı almalarının nedeninin, İngiltere'nin uzun süredir dost ve müttefiki olan ülkelerin kolektif savunması ve İngiliz vatandaşlarının hayatlarının korunması olduğunu bildirdi.

Bu kararın, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Starmer, İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarının, ancak bölgedeki savunma eylemlerine devam edeceklerinin altını çizdi. Starmer, "Ayrıca, Körfez'deki ortaklarımızın kendilerine saldıran İran insansız hava araçlarını düşürmelerine yardımcı olmak için Ukrayna'dan uzmanları kendi uzmanlarımızla bir araya getireceğiz." dedi.

Starmer, Irak'ta yapılan hataları anımsadıklarını dile getirerek, "Biz buradan dersi aldık. İran'a yönelik ilk saldırılara katılmadık ve şimdi de saldırı eylemlerine katılmayacağız, ancak İran, yakıp yıkma stratejisi izliyor. Bu nedenle, bölgedeki müttefiklerimizin ve halkımızın toplu öz savunmasını destekliyoruz." diye konuştu.

İngiliz basınına göre, İngiltere, ABD'ye, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Üssü'nün kullanımına izin verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump: İran operasyonu 4 hafta sürebilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD - İsrail - İran savaşında 3. gün! Dünyanın gözü son gelişmelerde
ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#inovasyon
#Gelişme
#Yenilik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.