Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Trump: İran operasyonu 4 hafta sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla ilgili konuşarak tarih verdi. Trump "Operasyon 4 hafta kadar sürebilir" dedi.

Trump: İran operasyonu 4 hafta sürebilir
, 'ın 3 ABD askerini öldürdüğüne dair haberlerin ardından NBC televizyonuna bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Trump: İran operasyonu 4 hafta sürebilir

ABD Başkanı Trump, İran'ın 3 ABD askerini öldürmesinin ardından NBC televizyonuna bölgedeki gelişmeler ve İran ile yürütülen müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD ordusunun 3 ABD askerinin öldüğü haberini doğruladığı belirtildi.
Trump, bu tür olaylarda kayıpların beklendiğini ancak sonucun dünya için iyi olacağını ifade etti.
İranlı yetkililerin ABD ile görüşmek istediği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
Trump, müzakereler sırasında İran'a yönelik saldırıları durdurup durdurmayacağına dair kesin bir yanıt vermedi.
İran'a yönelik operasyonun 4 hafta kadar sürebileceği belirtildi.
İsrail ve ABD'nin, müzakereler sürerken İran'a askeri saldırı başlattığı ve İran'ın da bölge ülkelerindeki hedeflere karşılık verdiği bilgisi verildi.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü, İran Kızılayı'na göre ise 201 kişinin hayatını kaybettiği, 747 kişinin yaralandığı duyuruldu.
ABD ordusunun, İran'a karşı saldırılarının ikinci gününde 3 ABD askerinin öldüğü haberini doğrulamasının ardından haber kanalına telefonla bilgilendirme yapan Trump, "Böyle bir şeyde kayıplar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, "Üç tane (kayıp) var ama (bu) kayıpları bekliyoruz ancak sonuçta bu dünya için harika bir şey olacak." dedi.

"İRANLI YETKİLİLER ABD İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

İranlı yetkililerin ABD ile görüşmek istediklerini ve "görüşmelerin devam ettiğini" aktaran Trump, ABD ile temas halinde olan İranlı liderlerin isimlerini ise paylaşmadı.

Trump: İran operasyonu 4 hafta sürebilir

Başkan Trump ayrıca, devam eden sırasında İran'a yönelik saldırıları durdurup durdurmayacağı sorusuna "bilmiyorum" yanıtını verdi ve tatmin edici bir durum olursa bunu değerlendireceğini ancak İranlı yetkililerin "henüz bunu başaramadıklarını" söyledi.

"OPERASYON 4 HAFTA SÜREBİLİR"

Trump ayrıca İran'a yönelik saldırıların ne kadar bir zamanı kapsayacağına dair de açıklamada bulundu. "ABD Başkanı "İran'a operasyon 4 hafta kadar sürebilir." ifadesini kullandı.

Trump: İran operasyonu 4 hafta sürebilir

MÜZAKERELER SÜRERKEN SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

