 | Nalan Güler Güven

Trump'tan kritik açıklama: 'İran benimle görüşmek istedi ben de kabul ettim'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail ile düzenlenen saldırılara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Trump bu saldırı gerçekleşmeseydi İran'ın nükleer silahlarının olacağını ileri sürerek "Ve o zaman tüm bunlar mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Trump'tan kritik açıklama: 'İran benimle görüşmek istedi ben de kabul ettim'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 19:37

ABD Başkanı , 'a yönelik ile düzenledikleri saldırıları savunarak, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı." dedi. Öte yandan Trump, İranlı yetkililerin kendisiyle görüşmek istediğini ve kendisinin de kabul ettiğini söyledi.

"İRAN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarını Fox News Beyaz Saray muhabiri Jacqui Heinrich'e değerlendirdi. Trump, İranlı yetkililerin kendisiyle görüşmek istediğini ve kendisinin de kabul ettiğini ileri sürdü.

ABD'NİN İRAN'DA KAÇ HEDEFİ KALDI

Trump, kaç Amerikan askerinin öldüğüne ilişkin yorum yapmazken, ABD'nin İran'da kaç hedefinin kaldığı konusunda net bir değerlendirmeye sahip olduğunu söyledi.

"VURMASAYDIK NÜKLEER SİLAHLARI OLACAKTI"

İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldıklarını belirten Trump, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Ve o zaman tüm bunlar mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI, TRUMP: ENDİŞEM YOK

Trump, 'nın kapatılması ya da petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını vurgularken, "Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Sonunda her şey yoluna giriyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran halkına bir kez daha "kendi geleceklerini kontrol altına almaları" yönünde çağrıda bulunarak, sürecin çok hızlı ilerlediğini kaydetti.

ETİKETLER
#donald trump
#İsrail
#iran
#hürmüz boğazı
#nükleer silah
#Dünya
