ABD'de 'İran' depremi! Harris'ten Trump'a sert sözler: 'Amerikan halkı bu keyfi savaşı istemiyor'

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkesinin ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Harris, Trump'ın kendilerini istemedikleri bir savaşa sürüklediğini belirterek "Amerikan askerlerini tehlikeye attı." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 15:52

Eski Başkan Yardımcısı , ülkesinin 'a askeri saldırısına ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Harris, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik müdahalesini eleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

ABD'de 'İran' depremi! Harris'ten Trump'a sert sözler: 'Amerikan halkı bu keyfi savaşı istemiyor'

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Donald Trump tarafından başlatılan ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısını "keyfi bir savaş" olarak nitelendirerek Kongre'yi durdurmaya çağırdı; bu saldırılarda önemli kayıplar yaşandı ve İran karşılık verdi.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri müdahalesini "keyfi bir savaş" olarak eleştirdi.
Harris, ABD Kongresi'ni, Donald Trump'ın aldığı bu kararı durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı; İran da bölgedeki ABD ve İsrail hedeflerine karşılık verdi.
Saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey yetkili ile 201 sivil hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı.
ABD'de 'İran' depremi! Harris'ten Trump'a sert sözler: 'Amerikan halkı bu keyfi savaşı istemiyor'

"KEYFİ BİR SAVAŞ"

", bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi. Amerikan askerlerini tehlikeye attı. Bu keyfi savaşa kesinlikle karşıyım ve herkes de karşı olmalı." ifadelerini kullanan Harris, Trump'ın aldığı "rastgele kararın" durdurulması için ABD Kongresini derhal harekete geçmeye çağırdı.

Harris, "Amerikan halkı, oğullarımızın ve kızlarımızın bu yetkisiz, keyfi savaşa girmesini istemiyor." dedi.

ABD'de 'İran' depremi! Harris'ten Trump'a sert sözler: 'Amerikan halkı bu keyfi savaşı istemiyor'

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu

