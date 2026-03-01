Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran, 2 füzesini Kıbrıs'ın güneyine ateşledi! İngiltere'den jet açıklama geldi

İran füzeleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) doğru fırlatıldı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın saldırısında İngiliz üslerinin hedef alınmadığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran, 2 füzesini Kıbrıs'ın güneyine ateşledi! İngiltere'den jet açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 14:46

Bakanı John Healey, 'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Güney Rum Yönetimi'ne (GKRY) doğru iki fırlattığını ancak füzelerin İngiliz üslerini hedef almadığından oldukça emin olduklarını söyledi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetlerin bölgede "savunma kapasitesi" kapsamında görev yaptığını belirten Bakan Healey, "İngiltere'nin müttefiklerine, örneğin Katar ve Kıbrıs'a doğru ilerleyen füzeleri veya insansız hava araçlarını vuracaklar." dedi.

İran, 2 füzesini Kıbrıs'ın güneyine ateşledi! İngiltere'den jet açıklama geldi

''BİZİM ÜSSÜMÜZ VURULMADI''

Bakan Healey, İran'ın dün saldırı düzenlediği Bahreyn'deki askeri üs yakınında 300 İngiliz personelin konuşlu olduğunu ve bazılarının "saldırıya birkaç yüz metre mesafede" bulunduğunu ifade etti.

İran'ın Orta Doğu genelinde artan saldırılarının İngiliz personel ve vatandaşlarını riske attığını söyleyen Healey, bu saldırıların "İngiliz personeli ve İngiliz halkını riske attığı" yönünde endişe duyduğunu dile getirdi.

Healey, ayrıca İran'dan iki füzenin, İngiltere'nin askeri üslerinin bulunduğu GKRY'ye doğru ateşlendiğini açıkladı.

John Healey, "Bu füzelerin bizim üslerimizi hedef almadığından oldukça eminiz ancak bu İran'ın misillemesinin ne kadar ayrım gözetmediğini gösteriyor." diye konuştu.

İran, 2 füzesini Kıbrıs'ın güneyine ateşledi! İngiltere'den jet açıklama geldi

''İNGİLTERE SALDIRILARIN BİR PARÇASI DEĞİL''

İngiltere'nin savunma operasyonlarından saldırı operasyonlarına geçip geçmeyeceği sorusuna ise Healey, "Biz saldırıların hiçbir parçası olmadık." yanıtını verdi.

Bakan Healey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız çabaları savunma amaçlı eylemlere yoğunlaştırıyoruz. Bunu en başından beri yaptık ve Kıbrıs'a ve Katar'a ilave radarlar, uçaklar ve diğer silah sistemlerini sevk ettik. Şu anda, bu hafta sonu itibarıyla bölgesel koordinasyonun bir parçası olarak uçuş gerçekleştiriyoruz ve tüm eylemlerimiz İngiltere çıkarlarını savunmaya ve Birleşik Krallık müttefiklerini savunmaya yönelik."

İran, 2 füzesini Kıbrıs'ın güneyine ateşledi! İngiltere'den jet açıklama geldi

İngiltere'nin müttefikleriyle İran'a doğrudan saldırıp saldırmayacağına ilişkin soru üzerine Healey, "Spekülasyon yapmayacağım ve varsayımsal bir durum ya da muhtemel görüşmeler ve operasyonlar hakkında benden bunu beklememelisiniz." şeklinde karşılık verdi.

Healey, "Atacağımız adımlar ve şu anda attığımız adımlar, her zaman belirlenmiş angajman kuralları çerçevesinde olacak, çıkarlarımızı ve diğer müttefiklerin kolektif çıkarlarını savunmaya devam edecek ve uluslararası hukuk içinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışıyordu! İran o gemiye saldırı düzenledi
ABD ve İsrail saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldürüldü! Saldırılarda 2. gün
ETİKETLER
#İngiltere
#iran
#füze
#savunma
#Kıbrıs
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.