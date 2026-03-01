Güçlerimiz şu anda Tahran'ın kalbine artan bir yoğunlukla saldırıyor ve bu önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak.

Varoluşumuzu ve geleceğimizi güvence altına almak için, daha önce hiç olmadığı kadar İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tüm gücünü devreye soktuğumuz bir harekat içindeyiz.

Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çabamız, 40 yıldır yapmayı arzuladığım şeyi yapmamızı sağlıyor: terör rejimine kesin bir darbe indirmek.