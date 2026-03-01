Kategoriler
ABD ve İsrail saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldürüldü!
ABD ve İran müzakereleri devam ederken, Başkan Donald Trump'ın tehditleri gerçeğe dönüştü. İsrail ve ABD, İran'a dün ilk saldırıları gerçekleştirdi. İran, en az 14 ABD üssünü hedef alarak, misilleme saldırılarına başladı. ABD ve İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı yetkili öldürüldü. İran medyası ölümleri doğruladı ve yeni lider için harekete geçti. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, yeni lider için bugün konsey kurulacağını duyurdu.
İşte ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinde 2. gün yaşananlar...
KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ
İran'ın İsrail'i hedef almasıyla Kudüs ve Tel Aviv'te yeniden patlama sesleri duyuldu. Demir Kubbe'nin devreye girerek müdahale ettiği bildirildi.
TRUMP: OPERASYON 4 HAFTA SÜREBİLİR
ABD Başkanı Donald Trump yeni açıklamasında İran'a yönelik sürdürülen saldırılarla ilgili bilgi vererek "Operasyonlar 4 hafta kadar sürebilir." ifadesini kullandı.
IRAK'TA HİZBULLAH KARARGAHINA SALDIRI
Irak’ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı El-Kaim ilçesindeki Hizbullah Tugayları’na ait karargaha hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Hizbullah Tugayları üyesi 3 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği değerlendirilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Eş zamanlı olarak Babil vilayetinin kuzeyindeki stratejik Curf el-Nasr bölgesinde Şii milis güçlerine ait mevziler de vuruldu.
İRAN BAE'DEKİ FRANSIZ ÜSSÜNÜ VURDU
İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’deki Fransız üssünü vurdu. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’ya ait üssün vurulduğunu doğruladı ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İran'ın tamamen orantısız ve ayrım gözetmeksizin misilleme olarak başlattığı füze ve dron saldırıları, bölgedeki ortaklarımızın ve müttefiklerimizin tesisleri ile çok sayıda sivil hedefi vurmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Emirlik üssüne bitişik üssümüzdeki bir hangar, Abu Dabi limanını hedef alan bir dron saldırısında vuruldu. Hasar tamamen maddi ve sınırlı. Yaralanan kimse yok."
TAHRAN'DA BİR HASTANE VURULDU
İran’ın başkenti Tahran’da İsrail ve ABD tarafından düzenlenen saldırıda bir hastane vuruldu. İran basınında yer alan haberlerde, Tahran’daki Gandi Hastanesi’nin saldırıların hedefi olduğu bildirildi.
Haberlerde, saldırı sonrası hastanede acil durum ilan edildiği, sağlık personelinin yenidoğan bebekler ile hastaları daha güvenli bölümlere tahliye ettiği belirtildi.
https://v.tgrthaber.com/videos/2026/3/1/abd-israil-tahranda-bir-hastaneyi-hedef-aldi_202603012224.mp4
'ABD YILANIN BAŞINI KESTİ'
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu. CENTCOM yaptığı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları (IRGC), son 47 yılda 1000'den fazla Amerikalıyı öldürdü. Dün, ABD'nin büyük çaplı bir saldırısı yılanın başını kesti. Amerika, dünyanın en güçlü ordusuna sahip ve IRGC'nin artık bir karargahı yok." ifadelerine yer verdi.
https://v.tgrthaber.com/videos/2026/3/1/israil-tahrana-yonelik-saldirilarin-goruntulerini_202603011209.mp4
BAE, İRAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE, Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını ve büyükelçisi ile tüm diplomatik misyonunun İran'dan çekildiğini duyurdu." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, BAE'nin, İran'ın saldırıları nedeniyle büyükelçiliğini kapatma ve diplomatlarını çekme kararı aldığı kaydedildi.
İSRAİL DUYURDU: 9 ÖLÜ 11 KAYIP
İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsrailli öldü, 24 kişi yaralandı. İsrail ayrıca 11 kişinin kayıp olduğu duyuruldu.
TAHRAN'DAKİ RADYO VE TELEVİZYON KURUMU HEDEF ALINDI
İran devlet televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bazı bölümlerini hedef alındığını duyurdu.
'9 GEMİYİ BATIRDIK'
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Trump, ABD ordusunun İran Donanması’na ait 9 gemiyi batırdığını belirterek, "Bunların bazıları nispeten büyük ve önemli gemilerdi. Geri kalanlarını da takip ediyoruz. Onlar da yakında denizin dibini boylayacaklar. Başka bir saldırıda donanma karargahlarını büyük ölçüde imha ettik. Bunun dışında donanmaları çok iyi durumda" ifadelerine yer verdi.
SON 3 YILDA ÖLDÜRÜLEN LİDERLER
İsrail ordusu son saldırılarla birlikte; son üç yılda suikastler ve hava saldırılarıyla öldürdüğü Hamas, Hizbullah ve İran liderlerinin isimlerini yayımladı.
B-2'LER BALİSTİK TESİSLERİ VURDU
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, dün gece ABD B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurduğu açıkladı.
TAHRAN'DA SAVAŞ UÇAKLARI DUYULUYOR
İran'ın başkenti Tahran'da sık aralıklarla patlamalar meydana gelirken kentte savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.
İSRAİL 100 BİN YEDEK ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRDI
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu İran ile devam eden çatışma nedeniyle 100 bin yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı.
TRUMP VE İRAN MASAYA OTURACAK
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme yapmak istediğini ve talebi kabul ettiğini duyurdu.
TRUMP, İRAN SALDIRILARINI SAVUNDU
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail ile düzenledikleri saldırıları savunarak, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı." dedi.
'48 LİDERİ ÖLDÜRDÜK'
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a düzenlenen saldırılarda 48 liderin öldürüldüğünü açıkladı.
NETANYAHU: SALDIRILARIMIZ ARTARAK SÜRECEK
Güçlerimiz şu anda Tahran'ın kalbine artan bir yoğunlukla saldırıyor ve bu önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak.
Varoluşumuzu ve geleceğimizi güvence altına almak için, daha önce hiç olmadığı kadar İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tüm gücünü devreye soktuğumuz bir harekat içindeyiz.
Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çabamız, 40 yıldır yapmayı arzuladığım şeyi yapmamızı sağlıyor: terör rejimine kesin bir darbe indirmek.
İRAN'DA BOMBALI SALDIRI
İran'ın Irak sınırında yer alan İylam eyaletine bağlı Mehran ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemlere göre 11'i asker, 22 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.
Saldırının ABD ve İsrail unsurları tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.
TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR
İsrail ordusunun Tahran’a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda patlamalar meydana geldi
İRAN 'VURDUK' DEDİ, ABD YALANLADI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört ayrı balistik füze ile hedef alındığını ifade ederek, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" sözlerine yer verdi.
ABD tarafı ise söz konusu saldırıyı yalanladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları, USS Abraham Lincoln gemisine balistik füzelerle saldırdığını iddia ediyor. YALAN. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler yaklaşmadı bile. Lincoln, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaya yönelik CENTCOM'un amansız kampanyasını desteklemek amacıyla uçak fırlatmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
"3 ABD ASKERİ ÖLDÜ"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırılarında ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "1 Mart, Doğu Zaman Dilimi ile saat 09:30 itibarıyla, Epic Fury Operasyonu kapsamında üç ABD askeri hayatını kaybetti ve beş asker ağır yaralandı. Diğer birkaç kişi de hafif şarapnel yaralanmaları ve beyin sarsıntıları geçirdi ve görevlerine geri döndürülme sürecindeler. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam ediyor ve müdahale çabalarımız sürüyor. Durum değişkenlik gösterdiğinden, ailelere duyduğumuz saygı gereği, şehitlerimizin kimlikleri de dahil olmak üzere ek bilgileri, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklamayacağız." ifadelerine yer verdi.
ABD: İRAN GEMİSİ VURDUK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait bir Jamaran sınıfı korveti vurduğunu açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Gemi şu anda Umman Körfezi'ndeki Çabahar limanında batıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da belirttiği gibi, İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis mensupları 'silahlarını bırakmalı ve gemiyi terk etmelidir.'" ifadelerine yer verildi.
İRAN, ABD'NİN UÇAK GEMİSİNİ VURDU
İran, Umman Denizi’nde ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört adet anti-gemi balistik füze ile hedef aldı.
İRAN, İSRAİL'İ BALİSTİK FÜZELERLE VURDU
İran’ın İsrail’in Beit Shemesh kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 9 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralandı.
https://v.tgrthaber.com/videos/2026/3/1/iran-israile-balistik-fuze-saldirisi-en-az-20-yara_202603011553.mp4
İSRAİL: İRAN'IN 2 SAVAŞ UÇAĞINI İMHA ETTİK
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'a ait iki savaş uçağını saldırı düzenleyerek imha ettiğini duyurdu.
İRAN GÜNEY KIBRIS'I VURDU
İran'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz ve ABD üslerini hedef aldığı bildirildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran’ın GKRY yönüne iki füze fırlattığını açıkladı. Healey, füzelerin adadaki İngiliz tesislerini kasıtlı olarak hedef alıp almadığının henüz netleşmediğini belirtti. İngiltere’nin, GKRY’de Ağrotur ve Dikelya bölgelerinde iki önemli askeri üssü bulunuyor. Bu üsler, Doğu Akdeniz’deki askeri operasyonlar açısından stratejik öneme sahip.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ HAVA SALDIRISI
İran, İsrail'e yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. Tel Aviv başta olmak üzere İsrail şehirlerinde kırmızı alarm verdi. İsrail genelinde sirenler çaldı.
''KESİNTİSİZ HAVA HAREKATI YÜRÜTÜLECEK''
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Aslan Kükremesi” operasyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katz, operasyon kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin onayladığı plan doğrultusunda harekete geçtiğini belirtti.
Katz, “İlk kez ‘Aslan Kükremesi’ operasyonu kapsamında, Hava Kuvvetleri uçakları, Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim onayladığım IDF planına uygun olarak, Tahran semalarında ‘saldırmaya hazır’ pozisyonunda, Tahran'ın merkezindeki rejim ve baskı hedeflerine yönelik güçlü bir saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Katz, operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, “Şu andan itibaren, Tahran'daki ‘Tornado’ hedeflerine yönelik güçlü saldırılar için kesintisiz bir hava harekâtı yürütülecektir” dedi.
İRAN HÜRMÜZ'DE GEMİYE SALDIRDI
İran, Hürmüz Boğazı'ndan Umman kıyısına doğru geçmeye çalışan Skylight adlı petrol gemisine saldırı düzenledi. 4 denizci yaralandı, tüm mürettebat tahliye edildi.
"HAMANEY SUİKASTI ULUSLARARASI HUKUKUN UTANÇ VERİCİ BİR İHLALİ"
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ölümüyle alakalı Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, ''İran Yüksek Lideri Hamaney'in suikastı, tüm insan ahlakı standartlarının ve uluslararası hukukun utanç verici bir ihlalidir.'' ifadelerine yer verildi.
İRAN'DA KONSEY BELLİ OLDU
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından anayasal sürece göre oluşturulan üç üyeli geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.
Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.
İran’ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.
PEZEŞKİYAN: İNTİKAM MEŞRU BİR HAK
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastı "başta Şiiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Müslümanlara karşı açık bir savaş" olarak nitelendirerek, İran'ın "intikamı görev ve meşru bir hak" olarak gördüğünü söyledi.
İRAN'DA BİR ÜST DÜZEY YETKİLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Rızaiyan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI BELLİ OLDU
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybetmesinin ardından, Komutanlığa Ahmet Vahidi'nin atandığı duyuruldu.
TAHRAN'DA ABD VE İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR
İran’da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenlendi. Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.
''AMERİKALILARA DOKUNANI ÖLDÜRÜRÜZ''
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Bu savaşı biz başlatmadık, ancak biz bitireceğiz. Dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları öldürür ya da tehdit ederseniz sizi buluruz ve öldürürüz." diyerek İran'a yeni tehditlerini iletti.
HAMANEY'İN YERİNE KİM GEÇECEK? TRUMP CEVAPLADI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarının etkili olduğunu ve bunun, diplomatik çözümü kolaylaştırdığını savundu. İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar." ifadelerini kullandı. Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün." sözleriyle nitelendirdi.
DUBAİ'DE PATLAMA SESLERİ
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi. Saldırıda bir İran füzesinin gökdelene çarptığı öğrenildi.
İRAN SAVUNMA BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ
İran medyası, İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh öldürüldüğünü açıkladı.
İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ
ABD ve İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi öldürüldü.
İRAN'DA GEÇİCİ LİDERLİK İÇİN KONSEY KURULACAK
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, pazar günü geçici bir liderlik konseyinin kurulacağını söyledi.
TEL AVİV İRAN FÜZESİYLE VURULDU
ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bir füze Tel Aviv'e isabet etti.
TRUMP'TAN İRAN'A YENİ TEHDİT
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme saldırısı başlatması halinde "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" karşılık vereceklerini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Trump, "İran az önce bugün çok sert vuracaklarını, bugüne kadar hiç vurmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi. Bunu yapmamalılar çünkü eğer yaparlarsa, biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını belirtmişti.
HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLDÜMESİNE PEZEŞKİYAN'DAN TEPKİ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney’in öldürülmesine tepkisiz kalmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak ve İslam dünyası ve Şiiliğin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi.
ABD ve İsrail’in bedel ödeyeceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Bu kez de, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, İslam ümmetinin ve dünyanın özgür insanlarının desteğiyle, bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İRAN MİSİLLEME SALDIRILINI SÜRDÜRÜYOR
İran, ABD üsleri ve İsrail'e karşı yeni misilleme saldırısı başlattı. Bahreyn, Dubai ve Doha'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İRAN'IN SALDIRILARINDA İSRAİL'DE CAN KAYBI
İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. İsrail Magen David Adom (MDA) ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran saldırılarında 50’li yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği, en az 121 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
İRAN'DA HALK SOKAĞA İNDİ, SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ
Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.
HAMANEY'E YAKIN İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ
İran’ın resmi haber ajansı IRNA, öldüğü açıklanan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey siyasi danışmanı ve İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini doğruladı.
"HAMANEY’İN KATİLLERİ PİŞMAN EDİCİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"
İran Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO), Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikamının alınacağını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney’in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır.ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır. Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Toplumun tüm kesimlerini, milli birlik ve dayanışma içinde ülkenin savunmasına destek vermeye davet ediyoruz.''
SÜRGÜNDEKİ RIZA PEHLEVİ: İRAN REJİMİ FİİLEN SONA ERDİ
Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran’ın Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney’i "kana susamış bir despot" olarak niteleyen Pehlevi, "İran’ın en cesur evlatlarından on binlercesinin katili olan Hamaney, tarih sahnesinden silinmiştir. Onun ölümüyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti fiilen sona ermiştir ve çok yakında tarihin çöplüğüne karışacaktır" ifadelerini kullandı. Hamaney’in yerine birini getirmenin imkansız olduğunu öne süren Pehlevi, "Rejim kalıntılarının Hamaney'e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır ve hiç şüphesiz rejimin suçlarına ortak sayılacaktır" dedi.
HAMANEY'İN KIZI, DAMADI, TORUNU, GELİNİ ÖLDÜRÜLDÜ
ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.
İRAN DOĞRULADI: HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ!
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.
İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.