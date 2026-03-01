Menü Kapat
Ford elektrikli otomobillerin ön bagaj özelliğini parayla satacak: Fiyatı belli oldu

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, Mustang Mach-E modelinin ön bagaj (frunk) özelliğini artık ücretli olarak sunacağını duyurdu. Şu ana kadar kullanıcılar, ön bagaja ücretsiz bir şekilde sahip oluyorlardı. Mustang Mach-E'nin 2026 sürümüyle birlikte bu durum değişmiş durumda.

'un resmi internet sitesindeki konfigüratör sayfasında yer alan verilere göre, yeni nesil Mach-E modellerinde ön bagaj sahibi olmak isteyenlerin artık ekstra ödeme yapması gerekecek. 2025 ve daha eski model yıllarında tüm elektrikli Mustang SUV araçlarında standart bir donanım olarak sunulan özellik, yeni güncellemeyle "ücretli seçenekler" kategorisine dahil edildi.

Ford elektrikli otomobillerin ön bagaj özelliğini parayla satacak: Fiyatı belli oldu

Ford, yeni nesil Mach-E modellerinde ön bagajı standart donanım olmaktan çıkararak 495 dolarlık (yaklaşık 22 bin TL) ücretli bir opsiyon haline getirdi.
Ford Mach-E'nin 2025 ve sonraki modellerinde ön bagaj artık standart değil.
Ön bagaj, 495 dolar (yaklaşık 22.000 TL) ek ücretle opsiyonel olarak sunulacak.
Önceki Mach-E modellerinde ön bagaj standart bir özellikti.
Bu durum, elektrikli araç kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı ve BMW'nin benzer uygulamalarına benzetildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ÖN BAGAJ İSTEYEN 22 BİN TL VERMEK ZORUNDA

Ön bagaj opsiyonu için belirlenen satış fiyatı 495 dolar (yaklaşık 22 bin TL) olarak açıklandı. Konfigüratörün "Dış Opsiyonlar" bölümünde yer alan eklenti; çamurluk koruyucuları, tampon koruma aparatları, lastik şişirme kiti ve plaka braketi gibi diğer yan ürünlerle aynı listede sergileniyor.

Ford elektrikli otomobillerin ön bagaj özelliğini parayla satacak: Fiyatı belli oldu

Daha önceki yıllarda aracın ayrılmaz bir parçası olarak görülen alanın artık bir aksesuar gibi pazarlanması elektrikli araç kullanıcıları arasında şaşkınlığa yol açtı.

Hatırlanacağı üzere BMW de araçlarda halihazırda bulunan koltuk ısıtma sistemini kullanıma açmak için aylık abonelik ücreti talep etmesiyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. "İsteğe Bağlı Fonksiyonlar" (Functions on Demand) kapsamında bazı hizmetleri ücretli duvarların arkasında tutmaya devam eden üreticilerin arasına Ford da katılmış durumda.

ETİKETLER
#Ford
#Aksesuar
#Mach-e
#Ön Bagaj
#Ücretli Seçenek
#Otomobil
