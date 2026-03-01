Ford elektrikli otomobillerin ön bagaj özelliğini parayla satacak: Fiyatı belli oldu

Ford'un resmi internet sitesindeki konfigüratör sayfasında yer alan verilere göre, yeni nesil Mach-E modellerinde ön bagaj sahibi olmak isteyenlerin artık ekstra ödeme yapması gerekecek. 2025 ve daha eski model yıllarında tüm elektrikli Mustang SUV araçlarında standart bir donanım olarak sunulan özellik, yeni güncellemeyle "ücretli seçenekler" kategorisine dahil edildi.

ÖN BAGAJ İSTEYEN 22 BİN TL VERMEK ZORUNDA

Ön bagaj opsiyonu için belirlenen satış fiyatı 495 dolar (yaklaşık 22 bin TL) olarak açıklandı. Konfigüratörün "Dış Opsiyonlar" bölümünde yer alan eklenti; çamurluk koruyucuları, tampon koruma aparatları, lastik şişirme kiti ve plaka braketi gibi diğer yan ürünlerle aynı listede sergileniyor.

Daha önceki yıllarda aracın ayrılmaz bir parçası olarak görülen alanın artık bir aksesuar gibi pazarlanması elektrikli araç kullanıcıları arasında şaşkınlığa yol açtı.

Hatırlanacağı üzere BMW de araçlarda halihazırda bulunan koltuk ısıtma sistemini kullanıma açmak için aylık abonelik ücreti talep etmesiyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. "İsteğe Bağlı Fonksiyonlar" (Functions on Demand) kapsamında bazı hizmetleri ücretli duvarların arkasında tutmaya devam eden üreticilerin arasına Ford da katılmış durumda.