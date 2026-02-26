Menü Kapat
Benim Sayfam
Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Dev fabrika zarar etti temettü kararı şoke etti

Şubat 26, 2026 14:08
1
Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Dev fabrika zarar etti temettü kararı şoke etti

Jeep’ten Peugeot’ya kadar uzanan dev marka ağına sahip Stellantis, 2025’in ikinci yarısında 20,1 milyar euro net zarar açıkladı. Şirket bu yıl temettü ödemeyecek.

Otomotiv dünyasının en büyük gruplarından Stellantis, 2025’in ikinci yarısına ilişkin bilançosunu açıkladı. Rakamlar pek iç açıcı değil. Şirket, söz konusu dönemde tam 20,1 milyar euro net zarar yazdı.

2
Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Dev fabrika zarar etti temettü kararı şoke etti

Ay başında elektrikli araç hedeflerini aşağı yönlü revize eden şirket, aynı zamanda 22,2 milyar euroluk gider kaydedeceğini duyurmuştu. Açıklanan zarar da bu tabloyu doğrular nitelikte geldi.

FAALİYET KÂRLILIĞI NEGATİFE DÖNDÜ

Yalnızca net zarar değil, operasyon tarafı da alarm veriyor. Stellantis’in 2025’in ikinci yarısındaki düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) 1,38 milyar euro negatif gerçekleşti.

3
Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Dev fabrika zarar etti temettü kararı şoke etti

Şirket, zarar ve AOI rakamlarının daha önce paylaşılan ön tahmin aralıkları içinde kaldığını belirtti. Yani sürpriz değil ama tablo ağır.

Temmuz-Aralık döneminde net gelirler yıllık bazda yüzde 10 artmış olsa da, bu artış zararı dengelemeye yetmedi. 2025 genelinde toplam 25,4 milyar euro tutarında değer düşüklüğü (writedown) kaydedildi.

4
Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Dev fabrika zarar etti temettü kararı şoke etti

“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ FAZLA İYİMSER OKUDUK

Şirketin CEO’su Antonio Filosa, sonuçların enerji dönüşüm sürecinin hızına ilişkin yapılan iyimser tahminlerin maliyetini yansıttığını söyledi. Açıkçası, elektrikli araç geçişinin beklenenden daha sancılı ilerlediği mesajı verildi.

Değer düşüklüklerinin bir bölümü ise önceki CEO Carlos Tavares dönemindeki maliyet kısıntılarına bağlanan araç kalite sorunlarından kaynaklandı.

Toplam writedown tutarının yaklaşık 6,5 milyar eurosunun nakit ödeme olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu ödemeler 2026’dan itibaren dört yıla yayılacak.

5
Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Dev fabrika zarar etti temettü kararı şoke etti

2026 HEDEFLERİ KORUNUYOR AMA…

Şirket, 2026 yılı beklentilerini şimdilik koruyor. Net gelirlerde orta tek haneli yüzde artış hedefleniyor. Düzeltilmiş faaliyet marjında ise düşük tek haneli oran öngörülüyor.

Ancak sanayi kaynaklı serbest nakit akışının yeniden pozitife dönmesi için 2027 işaret ediliyor. Yani toparlanma hemen kapıda değil.

Ve en dikkat çekici karar Stellantis bu yıl temettü ödemesi yapmayacak. Yatırımcılar açısından belki de en can yakan başlık bu oldu.

