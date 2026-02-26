Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Dev fabrika zarar etti temettü kararı şoke etti

2026 HEDEFLERİ KORUNUYOR AMA…

Şirket, 2026 yılı beklentilerini şimdilik koruyor. Net gelirlerde orta tek haneli yüzde artış hedefleniyor. Düzeltilmiş faaliyet marjında ise düşük tek haneli oran öngörülüyor.

Ancak sanayi kaynaklı serbest nakit akışının yeniden pozitife dönmesi için 2027 işaret ediliyor. Yani toparlanma hemen kapıda değil.

Ve en dikkat çekici karar Stellantis bu yıl temettü ödemesi yapmayacak. Yatırımcılar açısından belki de en can yakan başlık bu oldu.