İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Ekonominin Ufuk Turu 2026" etkinliğinde açıklamalarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOGG ile ilgili kritik bilgiler verdi. Markanın gelecekteki yol haritasına dair detaylar paylaşan Tosyalı uygun fiyatlı TOGG aracının fiyatıyla ilgili detaylar paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Uygun fiyatlı TOGG modeli geliyor: Mevcut araçların yarı fiyatına satılacak Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOGG'un mevcut modellerin yaklaşık yarı fiyatına satılacak yeni, uygun fiyatlı bir model ve ardından ticari bir araç çıkaracağını duyurdu. TOGG, mevcut modellerinin yaklaşık yarı fiyatına satılacak yeni, fiyat-performans odaklı bir model piyasaya sürecek. Yeni modelin ardından ticari bir TOGG aracı da hızla devreye alınacak. Fuat Tosyalı, TOGG'un şu an ürettiği her aracı sattığını belirtti.

YARI FİYATINA TOGG ARACI GELİYOR

CNBC-e'nin haberine göre, zoru başardıklarını ve şu an ürettikleri her aracı sattıklarını belirten Tosyalı, TOGG'un önümüzdeki dönemde fiyat-performans odaklı yeni bir modeli piyasaya sunacağını duyurdu. Tosyalı'ya göre bu araç halihazırda satışta olan modellerin yaklaşık yarı fiyatına satılacak.

TİCARİ ARAÇ DA YOLDA

Yeni aracın ardından ticari TOGG modelinin de hızla devreye alınacağını bildiren Tosyalı, markanın rakipleri hakkında da konuştu: "TOGG'un rakipleri olabilir, bu hep olacaktır. Ancak biz zoru başardık. Şu an ürettiğimiz her aracı satıyoruz."

TOGG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ NE KADAR?

TOGG T10X başlangıç fiyatı şu anda 1 milyon 870 bin TL olarak listeleniyor ve 3 milyon 178 bin TL'ye kadar çıkıyor. T10F fiyatı ise 1 milyon 886 bin TL ila 3 milyon 178 bin TL arasında değişiyor.

TOGG T10X SUV modelinin farklı menzil ve özellikte olan paketlerinin fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1 milyon 870 bin TL

1 milyon 870 bin TL V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2 milyon 180 bin TL

2 milyon 180 bin TL V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 371 bin TL

2 milyon 371 bin TL V2 4More (4x4): 3 milyon 178 bin TL

TOGG T10F modelinin farklı menzil ve özellikte olan paketlerinin fiyatları: