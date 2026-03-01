Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uygun fiyatlı TOGG modeli geliyor: Mevcut araçların yarı fiyatına satılacak

Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, TOGG'un mevcut modellerinin yarı fiyatına satılacak yeni bir model geliştirdiğini duyurdu. Ticari bir aracın da yolda olduğunu belirtti. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 14:28

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Ekonominin Ufuk Turu 2026" etkinliğinde açıklamalarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ile ilgili kritik bilgiler verdi. Markanın gelecekteki yol haritasına dair detaylar paylaşan Tosyalı uygun fiyatlı TOGG aracının fiyatıyla ilgili detaylar paylaştı.

Uygun fiyatlı TOGG modeli geliyor: Mevcut araçların yarı fiyatına satılacak

0:00 125
HABERİN ÖZETİ

Uygun fiyatlı TOGG modeli geliyor: Mevcut araçların yarı fiyatına satılacak

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOGG'un mevcut modellerin yaklaşık yarı fiyatına satılacak yeni, uygun fiyatlı bir model ve ardından ticari bir araç çıkaracağını duyurdu.
TOGG, mevcut modellerinin yaklaşık yarı fiyatına satılacak yeni, fiyat-performans odaklı bir model piyasaya sürecek.
Yeni modelin ardından ticari bir TOGG aracı da hızla devreye alınacak.
Fuat Tosyalı, TOGG'un şu an ürettiği her aracı sattığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

YARI FİYATINA TOGG ARACI GELİYOR

CNBC-e'nin haberine göre, zoru başardıklarını ve şu an ürettikleri her aracı sattıklarını belirten Tosyalı, TOGG'un önümüzdeki dönemde fiyat-performans odaklı yeni bir modeli piyasaya sunacağını duyurdu. Tosyalı'ya göre bu araç halihazırda satışta olan modellerin yaklaşık yarı fiyatına satılacak.

Uygun fiyatlı TOGG modeli geliyor: Mevcut araçların yarı fiyatına satılacak

TİCARİ ARAÇ DA YOLDA

Yeni aracın ardından ticari TOGG modelinin de hızla devreye alınacağını bildiren Tosyalı, markanın rakipleri hakkında da konuştu: "TOGG'un rakipleri olabilir, bu hep olacaktır. Ancak biz zoru başardık. Şu an ürettiğimiz her aracı satıyoruz."

TOGG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ NE KADAR?

TOGG T10X başlangıç fiyatı şu anda 1 milyon 870 bin TL olarak listeleniyor ve 3 milyon 178 bin TL'ye kadar çıkıyor. T10F fiyatı ise 1 milyon 886 bin TL ila 3 milyon 178 bin TL arasında değişiyor.

Uygun fiyatlı TOGG modeli geliyor: Mevcut araçların yarı fiyatına satılacak

TOGG T10X SUV modelinin farklı menzil ve özellikte olan paketlerinin fiyatları:

  • V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1 milyon 870 bin TL
  • V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2 milyon 180 bin TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 371 bin TL
  • V2 4More (4x4): 3 milyon 178 bin TL

TOGG T10F modelinin farklı menzil ve özellikte olan paketlerinin fiyatları:

  • V1 RWD Standart Menzil (350 km): 1 milyon 886 bin TL
  • V1 RWD Uzun Menzil (623 km): 2 milyon 196 bin TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 371 bin TL
  • V2 4More (523 km): 3 milyon 178 bin TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGPT ile Pentagon anlaşması kullanıcıları isyan ettirdi: OpenAI'a boykot büyüyor
İnternet hızını artıracak 5G için geri sayım başladı: Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
ETİKETLER
#Ekonomi
#Otomobil
#togg
#Yeni Model
#Fuat Tosyalı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.