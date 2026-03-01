Uygun fiyatlı TOGG modeli geliyor: Mevcut araçların yarı fiyatına satılacak

Kategoriler
İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Ekonominin Ufuk Turu 2026" etkinliğinde açıklamalarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOGG ile ilgili kritik bilgiler verdi. Markanın gelecekteki yol haritasına dair detaylar paylaşan Tosyalı uygun fiyatlı TOGG aracının fiyatıyla ilgili detaylar paylaştı.
CNBC-e'nin haberine göre, zoru başardıklarını ve şu an ürettikleri her aracı sattıklarını belirten Tosyalı, TOGG'un önümüzdeki dönemde fiyat-performans odaklı yeni bir modeli piyasaya sunacağını duyurdu. Tosyalı'ya göre bu araç halihazırda satışta olan modellerin yaklaşık yarı fiyatına satılacak.
Yeni aracın ardından ticari TOGG modelinin de hızla devreye alınacağını bildiren Tosyalı, markanın rakipleri hakkında da konuştu: "TOGG'un rakipleri olabilir, bu hep olacaktır. Ancak biz zoru başardık. Şu an ürettiğimiz her aracı satıyoruz."
TOGG T10X başlangıç fiyatı şu anda 1 milyon 870 bin TL olarak listeleniyor ve 3 milyon 178 bin TL'ye kadar çıkıyor. T10F fiyatı ise 1 milyon 886 bin TL ila 3 milyon 178 bin TL arasında değişiyor.
