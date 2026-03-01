Trump'ın 'Öldü' dediği Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı

İran'la ABD'nin müzakereleri sürerken cumartesi sabahı sürpriz bir gelişmeyle İsrail'den İran'a saldırı başlatıldı. Saldırının ABD ile ortak yapıldığı öğrenilirken korkulan oldu ve ciddi boyutlu bir savaş ortaya çıktı.

ABD ile İsrail'in İran'a ortak saldırılarında ülkenin askeri kademedeki kilit isimlerinin öldürüldüğü öne sürülürken dini lider Hamaney'le ilgili de İsrail ve ABD'den "Öldü" açıklaması geldi.

En son Donald Trump "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar ve Hamaney ile kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalettir." şeklinde bir açıklamada bulundu.

HAMANEY'İN HESABINDAN PAYLAŞIM

"Öldü" denilen Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda elinde kılıç taşıyan bir asker görülürken "Haydar'ın (Aleyhisselam) yüce adıyla." notuna yer verildi.

Paylaşımda Hazreti Ali'nin diğer ismi de geçerken İsrail'e mesaj içeren Farsça bir beyit yer aldı. Paylaşımda şu ifadeler geçti:

"Haydar'ın yüce adıyla (Aleyhisselam)

O ümmetin Firavun'una söyle; (Musa'nın ordusu gibi) Nil'e doğru geliyorlar, Ali, Zülfikar'ı ile İsrail'e doğru geliyor."