Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump'ın 'Öldü' dediği Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı

İsrail ve ABD'nin İran'a ortak saldırısında ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'in öldürüldüğü bizzat Donald Trump tarafından açıklanırken Hamaney'in sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ın 'Öldü' dediği Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 01:49
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 01:52

İran'la ABD'nin müzakereleri sürerken cumartesi sabahı sürpriz bir gelişmeyle İsrail'den İran'a saldırı başlatıldı. Saldırının ABD ile ortak yapıldığı öğrenilirken korkulan oldu ve ciddi boyutlu bir savaş ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Trump'ın 'Öldü' dediği Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırı başlatmasıyla ülkenin askeri liderleri ve dini lider Hamaney'in öldürüldüğü iddia edilirken, Hamaney'in sosyal medya hesabından İsrail'e tehdit içeren bir paylaşım yapıldı.
Cumartesi sabahı İsrail, ABD ile ortaklaşa İran'a saldırı başlattı ve ciddi boyutlu bir savaş çıktı.
Saldırılarda İran'ın kilit askeri isimleri ve dini lider Hamaney'in öldürüldüğü ABD ve İsrail tarafından iddia edildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney'in ölümünü doğrulayan bir açıklama yaptı.
"Öldü" denilen Hamaney'in sosyal medya hesabından, elinde kılıç taşıyan asker görseliyle İsrail'e tehdit içeren bir mesaj paylaşıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

ABD ile İsrail'in İran'a ortak saldırılarında ülkenin askeri kademedeki kilit isimlerinin öldürüldüğü öne sürülürken dini lider Hamaney'le ilgili de İsrail ve ABD'den "Öldü" açıklaması geldi.

Trump'ın 'Öldü' dediği Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı

En son Donald Trump "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar ve Hamaney ile kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalettir." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Trump'ın 'Öldü' dediği Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı

HAMANEY'İN HESABINDAN PAYLAŞIM

"Öldü" denilen Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda elinde kılıç taşıyan bir asker görülürken "Haydar'ın (Aleyhisselam) yüce adıyla." notuna yer verildi.

Trump'ın 'Öldü' dediği Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı

Paylaşımda Hazreti Ali'nin diğer ismi de geçerken İsrail'e mesaj içeren Farsça bir beyit yer aldı. Paylaşımda şu ifadeler geçti:

"Haydar'ın yüce adıyla (Aleyhisselam)

O ümmetin Firavun'una söyle; (Musa'nın ordusu gibi) Nil'e doğru geliyorlar, Ali, Zülfikar'ı ile İsrail'e doğru geliyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ile İsrail İran'a saldırdı! Trump Hamaney'in durumunu açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'tan İran saldırısıyla ilgili yeni açıklama
ETİKETLER
#İran Abd İsrail Hamaney Savaş
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.