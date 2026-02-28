ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi turları, İsrail'in ABD desteğiyle İran'ı vurmasıyla bitti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Donald Trump'tan İran saldırısıyla ilgili yeni açıklama ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın İsrail ve ABD üslerine misilleme yapmasıyla gerilim tırmandı. ABD ve İsrail, İran'ın birçok noktasına eş zamanlı hava ve füze saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından İran, İsrail'e ve çok sayıda ABD üssüne füze saldırısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşmaya yaklaşmalarına rağmen geri çekildiklerini ve bir anlaşma istemediklerini belirtti. Trump, Netanyahu ile yaptıkları görüşmede her konuda aynı fikirde olduklarını ifade etti. Trump, İran'ın bu saldırı sonrası toparlanmasının birkaç yıl alacağını söyledi.

ABD ve İsrail, başta başkent Tahran olmak üzere İran’ın birçok noktasına eş zamanlı hava ve füze saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından başkent Tahran’da şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamaların olduğu bölgelerden yoğun dumanlar yükseldi.

Saldırıların ardından İran’dan İsrail ve ABD’ye misilleme geldi. İran, İsrail'e ve çok sayıda ABD üssüne füze saldırısı gerçekleştirdi.

"NETANYAHU İLE İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Tüm dünyanın tedirginlikle takip ettiği saldırılarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler. Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı. Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptık, her konuda aynı görüşteyiz.

Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, "Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz," diyebilirim. Her halükarda bu saldırının ardından kendilerini toparlamaları birkaç yıl alacaktır."

'ÇOK GÜÇLÜ BİR SALDIRIYDI'

Öte yandan Trump, ABC'ye yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in saldırılarında aralarında İran lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu İranlı liderlerin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." açıklamasında bulundu.

Donald Trump, İran'ın bir sonraki liderinin belirlenip belirlenmediği sorusunu ise "Evet. İyi bir fikrimiz var." yanıtını verdi.