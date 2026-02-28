ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump yalnızca bir açıklamada bulundu. Trump, saldırıların amacının 'İran rejimini ortadan kaldırmak' olduğunu söyledi. Bu açıklamasının ardından sessizliğe bürünen Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı.

Dinle Özetle

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 133

HABERİN ÖZETİ İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde operasyonlara dair bilgi aldığı ve Beyaz Saray'ın diplomatik girişimleri sürdürdüğü bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların amacının 'İran rejimini ortadan kaldırmak' olduğunu belirtti ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğu bildirildi. Trump'ın malikanesinde Savaş Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile beraber olduğu ve güvenlikli bir odada operasyonlara dair bilgi almaya devam ettiği aktarıldı. Beyaz Saray, saldırılar devam ederken Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ara ara görüşmeler yaptığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'da saldırılara dair diplomasi yürüttüler. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik sabah saatlerinde ortak saldırılar başlattığı duyuruldu; İsrail Savunma Bakanlığı bunu 'önleyici saldırı' olarak nitelendirdi. Saldırılarda Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran'ın füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef aldığı ve Bahreyn'deki ABD donanma üssünün vurulduğu belirtildi.

TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programına bağlanan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Dilek Kaya, Trump'ın, Savaş Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile beraber Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğunu açıkladı. Trump, malikanesinde bulunan güvenlikli bir odada operasyonlara dair bilgi almaya devam ediyor.

Öte yandan Beyaz Saray da saldırılar devam ederken Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ara ara görüşmeler yaptığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkan Yardımcı J.D. Vance, Washington'da saldırılara dair diplomasileri yürütüyorlar.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.