Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı. Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile beraber Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesinde güvenli bir odada operasyonları takip ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 21:55

ve 'in 'a yönelik saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald yalnızca bir açıklamada bulundu. Trump, saldırıların amacının 'İran rejimini ortadan kaldırmak' olduğunu söyledi. Bu açıklamasının ardından sessizliğe bürünen Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı.

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı

0:00 133
HABERİN ÖZETİ

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 54 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde operasyonlara dair bilgi aldığı ve Beyaz Saray'ın diplomatik girişimleri sürdürdüğü bir gelişme yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların amacının 'İran rejimini ortadan kaldırmak' olduğunu belirtti ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğu bildirildi.
Trump'ın malikanesinde Savaş Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile beraber olduğu ve güvenlikli bir odada operasyonlara dair bilgi almaya devam ettiği aktarıldı.
Beyaz Saray, saldırılar devam ederken Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ara ara görüşmeler yaptığını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'da saldırılara dair diplomasi yürüttüler.
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik sabah saatlerinde ortak saldırılar başlattığı duyuruldu; İsrail Savunma Bakanlığı bunu 'önleyici saldırı' olarak nitelendirdi.
Saldırılarda Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran'ın füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef aldığı ve Bahreyn'deki ABD donanma üssünün vurulduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 54 saniyeye düşürüldü.

TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programına bağlanan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Dilek Kaya, Trump'ın, Savaş Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile beraber Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğunu açıkladı. Trump, malikanesinde bulunan güvenlikli bir odada operasyonlara dair bilgi almaya devam ediyor.

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Öte yandan Beyaz Saray da saldırılar devam ederken Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ara ara görüşmeler yaptığını aktardı.

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkan Yardımcı J.D. Vance, Washington'da saldırılara dair diplomasileri yürütüyorlar.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran'a saldırılar sürerken sessizliğe bürünen ABD lideri Trump'ın nerede olduğu ortaya çıktı

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiliz uçakları neden Orta Doğu'da havada? Başbakan Keir Starmer'dan İran açıklaması
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına hangi ülkeler destek verdi? Kanada tarafını belli etti
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#trump
#Bölgesel Çatışma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.