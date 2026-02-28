ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına hangi ülkeler destek verdi? Kanada tarafını belli etti

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken Kanada'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'ye destek verdiklerini açıkladı. Carney, İran'ın nükleer silah edinmesini ve uluslararası barış ve güvenliği daha fazla tehdit etmesini önleme konusunda ABD'nin çabalarını desteklediğini söyledi.

Başbakan Carney'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kanada'nın tutumu açık ve nettir: İran İslam Cumhuriyeti, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağıdır, dünyanın en kötü insan hakları sicillerinden birine sahiptir ve nükleer silah edinmesine veya geliştirmesine asla izin verilmemelidir.''

"Kanada, İran'ın nükleer silah edinmesini ve rejiminin uluslararası barış ve güvenliği daha fazla tehdit etmesini önlemek için ABD'nin harekete geçmesini desteklemektedir."

''Hükümeti, bölgedeki vatandaşlarını ve diplomatik misyonlarını korumak için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır.''

https://x.com/MarkJCarney/status/2027721462233141679

ABD VE İSRAİL'E TEPKİ GÖSTEREN ÜLKELER HANGİLERİ?

ABD ve İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten ülkeler arasında ise Türkiye, Rusya, Ukrayna, Malezya, Endonezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İspanya, İngiltere, Norveç, Lübnan yer aldı.