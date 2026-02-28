İsrail, İran'ın askeri hedeflerini vurduğu anları paylaştı!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını başlatmasıyla patlak veren çatışmalarda karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’da yüzlerce askeri bölgeye hava saldırıları düzenlediği ve Tahran yönetimine ait askeri hedefleri vurduğu belirtildi. Açıklamada saldırılarla eşzamanlı olarak İran’dan İsrail’e fırlatılan balistik füzeler ve çeşitli tehditlerin engellenmesine yönelik hava savunma çalışmalarının da yoğun bir şekilde sürdüğü aktarıldı. İsrailli yetkililer aynı zamanda İran’ın batı bölgelerinde fırlatmalara hazır füze rampalarının tespit edildiğini ve gerçekleştirilen hava saldırıları doğrultusunda bu unsurların faaliyete geçmeden etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İsrail tarafından paylaşılan görüntülerde, saldırılarda hedef alınan İran askerleri görüntülendi.