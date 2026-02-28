Katar'da füze enkazı sokağa düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'e yönelik tehditleri sonrası İran'a karşı "önleyici bir saldırı" başlattıklarını açıkladı. Ardından ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları Orta Doğu'da ipleri kopardı. İran misilleme yapacağını söyleyerek Orta Doğu'da bulunan ABD üslerinin pek çoğuna füzeli saldırılar düzenledi.

Orta Doğu semalarında uçak veya kuş yerine füzeler görülmeye başlandı. Füze enkazlarından biri Katar'ın başkenti Doha semalarında süzülürken, sokağa düştü. O anlar amatör kameralara saniye saniye yansıdı.