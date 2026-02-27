Altın için kritik seviye yıkıldı! Dev banka yeni ralli için tarihi açıkladı

Kategoriler
Altın fiyatları ons bazında 5200 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bank of America, altın fiyatlarının gümrük vergileri ve jeopolitik riskler nedeniyle 12 ay içinde 6.000 dolara ulaşacağını öngördü.
Bank of America son raporunda altının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 6.000 dolara yükselebileceğini belirtti. Bu tahmin, yatırımcıların ticaret gerilimlerini ve jeopolitik belirsizliği değerlendirdiği bir dönemde geldi.
Banka ayrıca gümüş konusuna da değindi. Yüksek fiyatların güneş panellerine olan talebi baskılayabileceği ihtimaline rağmen, gümüşün bu yıl tekrar ons başına 100 doların üzerine çıkmasını bekliyor. Gümüş son zamanlarda %3 değer kazandı ve ons başına 90 dolara yakın işlem gördü.
Uzun vadeli teknik açıdan bakıldığında, altın yükselen bir kanal içinde hareket etmeye devam ediyor. Analistler, 5.100 - 5.200 dolar aralığını önemli bir karar bölgesi olarak tanımlıyor. Bu seviye hem teknik hem de psikolojik öneme sahip.
Eğer altın önümüzdeki birkaç gün içinde 5.200 dolar direncinin üzerinde güçlü bir kapanış yaparsa, grafikler 5.500 dolara doğru yeni bir yükselişin başlayabileceğini gösteriyor. Bu seviye, metalin önceki rekor yüksekliğine daha da yaklaşmasını sağlayacaktır.
Uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi ve bütçe açığına yönelik endişelerin artması halinde yatırımcıların yeniden altına yönelmesi bekleniyor.
BofA, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının 12 aylık süreçte 6 bin dolar seviyesine ulaşma potansiyelini koruduğunu düşünüyor.
Coincodex ise altının önümüzdeki 1 ay içinde 5.855 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Daha uzun vadeli projeksiyonlar ise 2026 yılının sonuna kadar 10.732 dolara işaret ediyor; bu da mevcut seviyelerden %106'lık bir artış anlamına geliyor.
Bu tahminler, sürdürülebilir talep, makro belirsizlik ve merkez bankalarının kıymetli metallere olan ilgisinin devam edeceği beklentilerini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, fiyatın daha yüksek hedefleri doğrulamadan önce direnç bölgelerini aşması gerekmektedir.