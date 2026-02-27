Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için kritik seviye yıkıldı! Dev banka yeni ralli için tarihi açıkladı

Şubat 27, 2026 11:28
1
Altın için kritik seviye

Altın fiyatları ons bazında 5200 dolar seviyesinde işlem görüyor.  Bank of America, altın fiyatlarının gümrük vergileri ve jeopolitik riskler nedeniyle 12 ay içinde 6.000 dolara ulaşacağını öngördü.
 

2
Bank of America

Bank of America son raporunda altının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 6.000 dolara yükselebileceğini belirtti. Bu tahmin, yatırımcıların ticaret gerilimlerini ve jeopolitik belirsizliği değerlendirdiği bir dönemde geldi.

 

3
gümüş

Banka ayrıca gümüş konusuna da değindi. Yüksek fiyatların güneş panellerine olan talebi baskılayabileceği ihtimaline rağmen, gümüşün bu yıl tekrar ons başına 100 doların üzerine çıkmasını bekliyor. Gümüş son zamanlarda %3 değer kazandı ve ons başına 90 dolara yakın işlem gördü.
 

4
altın yükselen bir kanal

Uzun vadeli teknik açıdan bakıldığında, altın yükselen bir kanal içinde hareket etmeye devam ediyor. Analistler, 5.100 - 5.200 dolar aralığını önemli bir karar bölgesi olarak tanımlıyor. Bu seviye hem teknik hem de psikolojik öneme sahip.
 

5
altın

Eğer altın önümüzdeki birkaç gün içinde 5.200 dolar direncinin üzerinde güçlü bir kapanış yaparsa, grafikler 5.500 dolara doğru yeni bir yükselişin başlayabileceğini gösteriyor. Bu seviye, metalin önceki rekor yüksekliğine daha da yaklaşmasını sağlayacaktır.
 

6
Uzun vadeli tahvil faizleri

6000 DOLAR YOLU AÇILDI MI?

Uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi ve bütçe açığına yönelik endişelerin artması halinde yatırımcıların yeniden altına yönelmesi bekleniyor.
 

7
BofA

BofA, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının 12 aylık süreçte 6 bin dolar seviyesine ulaşma potansiyelini koruduğunu düşünüyor.
 

8
altın yükselen bir kanal

Uzun vadeli teknik açıdan bakıldığında, altın yükselen bir kanal içinde hareket etmeye devam ediyor. Analistler, 5.100 - 5.200 dolar aralığını önemli bir karar bölgesi olarak tanımlıyor. Bu seviye hem teknik hem de psikolojik öneme sahip.

 

9
altın

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BU SEVİYEYİ AŞARSA

Eğer altın önümüzdeki birkaç gün içinde 5.200 dolar direncinin üzerinde güçlü bir kapanış yaparsa, grafikler 5.500 dolara doğru yeni bir yükselişin başlayabileceğini gösteriyor. Bu seviye, metalin önceki rekor yüksekliğine daha da yaklaşmasını sağlayacaktır.
 

10
altın fiyatları

Coincodex ise altının önümüzdeki 1 ay içinde 5.855 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Daha uzun vadeli projeksiyonlar ise 2026 yılının sonuna kadar 10.732 dolara işaret ediyor; bu da mevcut seviyelerden %106'lık bir artış anlamına geliyor.
 

11
altın

Bu tahminler, sürdürülebilir talep, makro belirsizlik ve merkez bankalarının kıymetli metallere olan ilgisinin devam edeceği beklentilerini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, fiyatın daha yüksek hedefleri doğrulamadan önce direnç bölgelerini aşması gerekmektedir.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.