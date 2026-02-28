Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne yönelik saldırı böyle engellendi

Irak’ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yer alan ABD üssüne atılan füze veya insansız hava araçları etkisiz hale getirildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD üssüne atılan ve havada etkisiz hale getirilen hava araçları gözlendi.

Birden fazla sefer gerçekleşen saldırı girişimleri sonuçsuz kaldı, saldırının nereden yapıldığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Rudaw haber sitesine açıklama yapan üst düzey bir yetkili Erbil'e saldırı olduğunu teyit etti ancak saldırının türü ve hangi silahlarla yapıldığına ilişkin detay vermekten kaçındı.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmet Hoşyar, yerel basına yaptığı açıklamada, uçuşların askıya alındığını belirtti.