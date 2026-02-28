ABD ve İsrail, İran'a saldırdı! Müsavat Dervişoğlu'ndan müzakere çağrısı! "Masaya geri dönün"

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. İran'da birçok nokta füzelerle ve savaş uçaklarıyla hedef alınırken İran'dan da karşılık gecikmedi. İran ordusu İsrail'e doğru çok sayıda füze ateşledi. İsrail ve ABD İran'daki hedefleri vururken, İran'da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı.

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri büyük bir tedirginlikle takip ederken Türkiye'deki siyasi isimlerden açıklamalar gelmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin, bu sabah itibarıyla İran'a yönelik füze saldırısı başlattığını ve İran'daki hükümet binalarının "önleyici savaş" doktrini çerçevesinde hedef alındığını belirtti.

"ASKERİ HAREKATI KAYGIYLA KARŞILAMAKTAYIZ"

Önleyici savaş doktrininin, kendi nezdinde uluslararası hukukun açık ihlali ve devletlerin saldırganlığını meşrulaştırmak için uydurulduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Nükleer konularda İran ile ABD arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Viyana'da sürdürülmesi konusunda varılmış bir mutabakat varken, başlatılmış olan askeri harekatı kaygıyla karşılamaktayız. Bu harekatın bölgemiz açısından taşıdığı riskleri ve telafisi zor kayıpları dikkate alarak, tarafların itidal ile müzakere masasına geri dönmelerini tavsiye ve temenni ederiz."