ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran misilleme saldırılarına başladı. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu. Bir İran füzesi ise Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda şehrinde bir binaya çarptı.

Dinle Özetle

İran füzesi Suriye'de bir binaya isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 140

HABERİN ÖZETİ İran füzesi Suriye'de bir binaya isabet etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran, bazı ülkelerdeki ABD üslerini ve İsrail'i balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alarak misilleme saldırıları başlattı. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu. Bir İran füzesi, Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda şehrinde bir binaya çarptı. Füze enkazının diğer parçaları Suriye'nin güneyindeki Daraa vilayetinde bulunan Kuneytra şehrine ve Yarmuk Havzası'na düştü. Cumartesi günü Suriye semalarında savaş uçaklarının sesleri defalarca duyuldu ve Şam semalarında düzinelerce füze savunma sistemi uçtu. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İsrail ve İran hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve sirenler çaldı.

Reuters muhabirlerinin aktardığı bilgilere ve bölge sakinlerinin paylaştığı videolara göre, füze enkazının diğer parçaları Suriye'nin güneyindeki Daraa vilayetinde bulunan Kuneytra şehrine ve Yarmuk Havzası'na düştü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından cumartesi günü Suriye semalarında savaş uçaklarının sesleri defalarca duyuldu.

Görgü tanıklarından birinin Reuters muhabiri olduğunu belirten iki kişi, Şam semalarında düzinelerce füze savunma sisteminin uçtuğunu bildirdi.

İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.