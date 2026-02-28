Menü Kapat
ABD ve İsrail’in İran saldırısına kim ne dedi? İşte ülke ülke dünyadan gelen tepkiler

ABD ve İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. İsrail tarafından yapılan açıklamada askeri harekat “Önleyici saldırı” olarak nitelendirilirken, İran aynı hızla karşı atağa geçti, misilleme füze saldırılarına başladı. Hızla alevlenen operasyona dünya çapından tepkiler de gecikmedi. Kimi ABD ve İsrail’in İran saldırısına destek verirken, kimileri de durumdan duyduğu endişeyi ifade etti.

ABD ve İsrail’in İran saldırısına kim ne dedi? İşte ülke ülke dünyadan gelen tepkiler
ABD ve İsrail’in ortak gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından İran’da misilleme saldırılarına başladı. İran, İsrail’e yönelik füze saldırılarının yanı sıra ABD’yi ülkeye yönelik son saldırının "asıl sorumlusu" olarak nitelendirerek, "Bölgedeki, karada ve havada bulunan tüm ABD üsleri ile bu üslere destek veren her türlü tesis İran tarafından hedef alınacağını kaydetti. Ayrıca Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar ve Ürdün'de İran saldırılarına maruz kaldı. Bölgede savaş alevi hızla yayılırken, dünya çapında birçok ülke de yaptığı açıklama ile duruma olan tavırlarını ifade etti. İşte ABD ve İsrail’in İran saldırısına ülke ülke dünyadan gelen tepkiler.

HABERİN ÖZETİ

ABD ve İsrail’in İran saldırısına kim ne dedi? İşte ülke ülke dünyadan gelen tepkiler

ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme yapan İran, ABD üslerini ve bölgedeki ülkeleri hedef alacağını açıklarken, küresel çapta gerilimi artan duruma yönelik farklı tepkiler geldi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İsrail'e füze saldırıları başlattı.
İran, ABD'yi "asıl sorumlu" ilan ederek bölgedeki tüm ABD üslerini hedef alacağını duyurdu; Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün de saldırılardan etkilendi.
Rusya uluslararası toplumu "sorumsuz eylemleri" değerlendirmeye çağırırken, Ukrayna gerilimin sorumlusu olarak İran rejimini suçladı.
İngiltere ve Avrupa Birliği, gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediklerini belirterek diplomatik çözümler çağrısında bulundu.
Norveç, İsrail'in saldırısını uluslararası hukuka uygun bulmazken, Lübnan yönetimi ülkenin "maceralara sürüklenmesini" reddetti.
ABD ve İsrail’in İran saldırısına kim ne dedi? İşte ülke ülke dünyadan gelen tepkiler

RUSYA

Rusya Dışişleri Bakanlığı da olaya dair açıklama yaptı. "Uluslararası toplum sorumsuz eylemler hakkında derhal objektif bir değerlendirme yapmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Eski Rusya Devlet Başkanı ve şimdi de Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olan Dmitri Medvedev de başlayan savaşa dair açıklama yaptı. “Barışçı yüz” yine ortaya çıktı," dedi. “İran ile yapılan tüm müzakereler bir örtü operasyonudur. Kimse bundan şüphe duymadı. Kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi.” diye konuştu.

ABD ve İsrail’in İran saldırısına kim ne dedi? İşte ülke ülke dünyadan gelen tepkiler

UKRAYNA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada İran rejimini suçladı. Yapılan açıklamada, İran'daki mevcut gerginliğin İran yetkililerinin suçu olduğunu belirterek, Kiev'in İran halkının yanında olduğunu ve hükümet değişikliği çağrılarını yinelediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Mevcut olayların nedeni, özellikle son aylarda yaygınlaşan İran rejiminin şiddeti ve cezasızlığı, özellikle de barışçıl protestocuların öldürülmesi ve bastırılmasıdır" dedi.

ABD ve İsrail’in İran saldırısına kim ne dedi? İşte ülke ülke dünyadan gelen tepkiler

İNGİLTERE

İngiltere de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Bir hükümet kaynağı, İngiltere'nin saldırılara katılmadığını ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın acil durum müdahale toplantısı, yani COBRA toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemeli ve bu nedenle müzakere yoluyla bir çözüme ulaşma çabalarını sürekli olarak destekledik" dedi.

Sözcü, "Orta Doğu'daki müttefiklerimizin güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhütlerimizin bir parçası olarak, bölgede son zamanlarda güçlendirdiğimiz bir dizi savunma kabiliyetimiz var. Çıkarlarımızı korumaya hazırız" dedi. Sözcü, İngiltere'nin daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediğini de sözlerine ekledi.

ABD ve İsrail’in İran saldırısına kim ne dedi? İşte ülke ülke dünyadan gelen tepkiler

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da savaşa dair konuştu. “Gelişmeler tehlikeli” diyen AB temsilcisi "Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli" dedi ve AB'nin diplomatik yollar aramak için Arap ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Kallas ayrıca İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştüğünü ve Avrupa'nın konsolosluk ağının AB vatandaşlarının bölgeden ayrılmasını kolaylaştırmakla meşgul olduğunu söyledi. "Bölgeden gerekli olmayan AB personeli geri çekiliyor," dedi.

ABD ve İsrail’in İran saldırısına kim ne dedi? İşte ülke ülke dünyadan gelen tepkiler

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de savaşa dair tepki gösterdi. “İsrail saldırıyı önleyici bir saldırı olarak nitelendiriyor, ancak bu uluslararası hukuka uygun değil. Önleyici saldırılar, acil ve yakın bir tehdit gerektirir.” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran saldırısına kim ne dedi? İşte ülke ülke dünyadan gelen tepkiler

LÜBNAN

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı kapsamlı operasyonun ardından konuştu. Hizbullah'a dolaylı bir mesaj veren Salam, "ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğini" söyledi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından yayınlanan bir açıklamada Salam, bölgedeki "ciddi gelişmelere" dikkat çekti ve "tüm Lübnanlıları, Lübnan'ı ve Lübnan halkının çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, bilgelik ve vatanseverlikle hareket etmeye" çağırdı.

İsrail, geçtiğimiz günlerde Lübnan'a uyarıda bulunmuş, Hizbullah'ın herhangi bir ABD-İran savaşına karışması durumunda, havaalanı da dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef alarak ülkeye sert bir saldırı düzenleyeceğini söylemişti

