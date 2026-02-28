ABD ve İsrail saldırıları sonrası Irak’tan kritik temas: Dışişleri Bakanları görüştü

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde İranlı Bakan, ABD ve İsrail'in son saldırıların ardından ülkesindeki durumla ilgili gelişmeleri aktardı ve kendini savunmayı sürdüreceğini kaydetti.

“MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR”

İran'ın vereceği karşılığın bölgede bulunan ABD askeri üslerini hedef alacağını, bunun meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Erakçi, söz konusu saldırıların ilgili ülkeleri değil, yalnızca askeri noktaları hedef aldığını kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Irak'ın artan askeri gerilimi reddeden tutumunu yineleyerek, savaşın sorunların çözüm yolu olamayacağını vurguladı.

Hüseyin, diyalog ve itidalin, bölgenin güvenlik ve istikrarını koruyacak en doğru yöntem olduğunu ifade etti.