İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Dünya
ABD-İran savaşında yeni perde! ABD üsleri hedef alınıyor: 7 ülkede patlama sesleri

İsrail ve ABD, İran'a büyük çaplı operasyon başlattı. İran ise Tahran'da patlama seslerinin ardından ABD üslerini hedef alıyor. Orta Doğu'yu felakete sürükleyecek çatışmalar Körfez ülkelerini de etkiliyor. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarında Bahreyn, Katar, BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelere füze isabet ediyor. Ayrıca ABD üsleri hedef oluyor.

İsrail, İran’a karşı önleyici saldırı başlattı ve ABD saldırılara dahil oldu. Tahran’da patlama sesleri duyulurken Kudüs’te de siren sesleri çalmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

İsrail ve ABD, İran'a karşı önleyici saldırı başlattı; Tahran ve bölgedeki diğer ülkelerde patlamalar ve gerilim yaşanırken, İsrail, Irak ve Kuveyt hava sahalarını kapattı.
İsrail, ABD'nin desteğiyle İran'a karşı önleyici saldırı başlattı.
Tahran'da patlamalar duyuldu, İran cumhurbaşkanlığı sarayı ve dini lider konutu hedef alındı.
Çatışmalar Bahreyn (ABD üssü), Katar ve Kuveyt gibi komşu ülkelere yayıldı, Katar bir İran füzesini düşürdü.
İsrail ülke genelinde okulları tatil edip hava sahasını kapatırken, Irak ve Kuveyt de hava sahalarını kapatıp İran uçuşlarını durdurdu.
ABD-İran savaşında yeni perde! ABD üsleri hedef alınıyor: 7 ülkede patlama sesleri

İRAN, ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİNİ VURUYOR

İran Devrim Muhafızları Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenliyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da patlama sesleri yükseldi.

Fransız haber ajansı AFP, Katar'daki ABD üssü yakınlarında siren sesleri duyulduğunu bildirirken, Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise Abu Dabi'de şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

ABD VE İSRAİL İRAN'A SALDIRIYOR

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

İsrail’de ise ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı. Hava sahasının kapatıldığı açıklandı.

ABD-İran savaşında yeni perde! ABD üsleri hedef alınıyor: 7 ülkede patlama sesleri

BAHREYN, ÜRDÜN VE KATAR DİKEN ÜSTÜNDE

Çatışmalar başka ülkelere de sıçrıyor. Bahreyn’deki ABD üssü İran tarafından hedef alındı. Katar Savunma Bakanlığı ise İran'a ait bir füzenin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kuveyt'te patlama sesleri duyuldu ve siren sistemi aktif edildi.

Katar, Patriot sistemiyle hava sahasında İran füzesini düşürdü. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ''Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füze düşürüldü'' açıklamasını yaptı.

ABD-İran savaşında yeni perde! ABD üsleri hedef alınıyor: 7 ülkede patlama sesleri

BAE'DE VE SUUDİ ARABİSTAN'DA PATLAMA SESLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan patlama sesleri yükseldi.

BAE'de Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu. Saldırı anları kameralara yansıdı.

IRAK, KUVEYT VE LÜBNAN'DA TEDBİR

Irak ve Kuveyt, İran’a uçuşlarını durdurdu. Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, bugün ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi

ABD-İran savaşında yeni perde! ABD üsleri hedef alınıyor: 7 ülkede patlama sesleri

Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, “Tüm Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı ve öncesinde tüm hava trafiği boşaltıldı.” ifadelerini kullandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, İran’a yapılan tüm uçuşların durdurulğunu ve iptal edildiğini bildirdi.

Sözcü Abdullah er-Racihi, kararın bölgedeki mevcut durum ve İran hava sahasının tamamen kapalı olmasına bağlı olarak alındığını belirtti.

