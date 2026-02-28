ABD-İran savaşında yeni perde! ABD üsleri hedef alınıyor: 7 ülkede patlama sesleri

İsrail, İran’a karşı önleyici saldırı başlattı ve ABD saldırılara dahil oldu. Tahran’da patlama sesleri duyulurken Kudüs’te de siren sesleri çalmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

İRAN, ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİNİ VURUYOR

İran Devrim Muhafızları Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenliyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da patlama sesleri yükseldi.

Fransız haber ajansı AFP, Katar'daki ABD üssü yakınlarında siren sesleri duyulduğunu bildirirken, Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise Abu Dabi'de şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

ABD VE İSRAİL İRAN'A SALDIRIYOR

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

İsrail’de ise ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı. Hava sahasının kapatıldığı açıklandı.

BAHREYN, ÜRDÜN VE KATAR DİKEN ÜSTÜNDE

Çatışmalar başka ülkelere de sıçrıyor. Bahreyn’deki ABD üssü İran tarafından hedef alındı. Katar Savunma Bakanlığı ise İran'a ait bir füzenin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kuveyt'te patlama sesleri duyuldu ve siren sistemi aktif edildi.

Katar, Patriot sistemiyle hava sahasında İran füzesini düşürdü. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ''Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füze düşürüldü'' açıklamasını yaptı.

BAE'DE VE SUUDİ ARABİSTAN'DA PATLAMA SESLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan patlama sesleri yükseldi.

BAE'de Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu. Saldırı anları kameralara yansıdı.

IRAK, KUVEYT VE LÜBNAN'DA TEDBİR

Irak ve Kuveyt, İran’a uçuşlarını durdurdu. Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, bugün ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi

Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, “Tüm Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı ve öncesinde tüm hava trafiği boşaltıldı.” ifadelerini kullandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, İran’a yapılan tüm uçuşların durdurulğunu ve iptal edildiğini bildirdi.

Sözcü Abdullah er-Racihi, kararın bölgedeki mevcut durum ve İran hava sahasının tamamen kapalı olmasına bağlı olarak alındığını belirtti.