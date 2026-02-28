Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hamaney'in konutu hedef alındı! Evinin yakınına 7 füze peş peşe isabet etti

Son dakika haberi: İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet ettiği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 16:10

Son dakika haberine göre, Savunma Bakan Yisrael Katz, İsrail'in 'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. 'te siren sesleri duyulurken, Tahran'da da patlama sesleri yankılandı.

HABERİN ÖZETİ

Hamaney'in konutu hedef alındı! Evinin yakınına 7 füze peş peşe isabet etti

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu ve bu kapsamda Tahran'da patlama sesleri duyuldu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu.
Kudüs'te siren sesleri duyuldu ve Tahran'da patlama sesleri yankılandı.
İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.
İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini duyurdu.
İsrail ordusu, halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulan sirenlerin hava saldırısı ihtimaline karşı olduğunu açıkladı.
İsrail'de okullar tatil edildi, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı ve hava sahası kapatıldı.
İsrail ordusu, füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Hamaney'in konutu hedef alındı! Evinin yakınına 7 füze peş peşe isabet etti

HAMANEY'İN KONUTU HEDEF ALINDI

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti. İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayılarının teyit edildikten sonra açıklanacağını duyurdu. Öte yandan Hamaney’in İsrail ordusu tarafından hedef alınan konutunun uydu görüntüsü ortaya çıktı.

Hamaney'in konutu hedef alındı! Evinin yakınına 7 füze peş peşe isabet etti

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

İsrail ordusu ise sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı. Hava sahasının kapatıldığı açıklandı.

Hamaney'in konutu hedef alındı! Evinin yakınına 7 füze peş peşe isabet etti

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI, TELEFOLARA UYARI GÖNDERİLDİ

İsrail ordusu İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edecek mi? Tarafını belli etti
Afganistan-Pakistan geriliminde son durum! Savaştaki can kayıpları açıklandı
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#Kudüs
#Önleyici Saldırı
#Tahran Patlama
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.