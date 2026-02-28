Hamaney'in konutu hedef alındı! Evinin yakınına 7 füze peş peşe isabet etti

Son dakika haberine göre, İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Kudüs'te siren sesleri duyulurken, Tahran'da da patlama sesleri yankılandı.

HAMANEY'İN KONUTU HEDEF ALINDI

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti. İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayılarının teyit edildikten sonra açıklanacağını duyurdu. Öte yandan Hamaney’in İsrail ordusu tarafından hedef alınan konutunun uydu görüntüsü ortaya çıktı.

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

İsrail ordusu ise sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı. Hava sahasının kapatıldığı açıklandı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI, TELEFOLARA UYARI GÖNDERİLDİ

İsrail ordusu İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.