Dünya
 Selahattin Demirel

Trump Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edecek mi? Tarafını belli etti

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesiyle ilgili ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump savaşa müdahale edip etmeyeceği hakkında konuşurken Pakistan'a övgüler yağdırdı.

Trump Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edecek mi? Tarafını belli etti
İslam dünyasının ramazan ayını idrak ettiği bir dönemde 2 Müslüman devlet Afganistan ile Pakistan'ın arasındaki gerilim savaşa dönüşürken ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili konuştu.

Trump Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edecek mi? Tarafını belli etti

HABERİN ÖZETİ

Trump Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edecek mi? Tarafını belli etti

Ramazan ayında Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır çatışmaları artarken ABD Başkanı Donald Trump'ın duruma müdahale edebileceği yönündeki açıklamaları ve iki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar öne çıkmaktadır.
Afganistan ile Pakistan arasında Ramazan ayında artan sınır gerilimi çatışmalara yol açtı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır çatışmalarına müdahale etmeyi düşünebileceğini belirtti.
Kabil'in Pakistan'a karşı sınır saldırıları başlatmasının ardından İslamabad Afganistan içinde hava saldırıları düzenledi.
Afganistan, savaşta 55 Pakistan askerinin öldüğünü ve bazılarının esir alındığını iddia ederken, Pakistan 12 askerinin öldüğünü ve 27'sinin yaralandığını bildirdi.
Pakistan yönetimi, saldırılarda 274 Taliban askerinin öldürüldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Trump, Pakistan ve Afganistan arasında ölümcül sınır çatışmalarının devam etmesi üzerine müdahale etmeyi düşünebileceğini ima etti.

Trump Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edecek mi? Tarafını belli etti

ABD'nin duruma müdahale edip etmeyeceği konusunda "Elbette, öyle yapardım." diyen Trump "Bildiğiniz gibi Pakistan'la çok iyi anlaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Pakistan'ın liderliğini överken "Harika bir başbakanınız var. Harika bir generaliniz var... Bence Pakistan müthiş işler başarıyor." cümlelerini sarf etti.

GERİLİM SALDIRILARI GETİRDİ

Kabil'in perşembe günü Pakistan'a karşı sınır saldırıları başlatmasının ardından iki ülke arasında gerilim yükseldi ve bu durum İslamabad'ın Afganistan içinde hava saldırıları düzenlemesine yol açtı.

Trump Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edecek mi? Tarafını belli etti

Afganistan'dan yapılan açıklamada savaşta şimdiye kadar 55 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği ve birkaçının da esir alındığı öne sürülürken Pakistan ise 12 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini, 27 askerin yaralandığını bildirdi.

Pakistan yönetimi ayrıca saldırılarda 274 askerinin öldürüldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığının bilgisini paylaştı.

