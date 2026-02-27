Trump Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edecek mi? Tarafını belli etti

İslam dünyasının ramazan ayını idrak ettiği bir dönemde 2 Müslüman devlet Afganistan ile Pakistan'ın arasındaki gerilim savaşa dönüşürken ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili konuştu.

Trump, Pakistan ve Afganistan arasında ölümcül sınır çatışmalarının devam etmesi üzerine müdahale etmeyi düşünebileceğini ima etti.

ABD'nin duruma müdahale edip etmeyeceği konusunda "Elbette, öyle yapardım." diyen Trump "Bildiğiniz gibi Pakistan'la çok iyi anlaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Pakistan'ın liderliğini överken "Harika bir başbakanınız var. Harika bir generaliniz var... Bence Pakistan müthiş işler başarıyor." cümlelerini sarf etti.

GERİLİM SALDIRILARI GETİRDİ

Kabil'in perşembe günü Pakistan'a karşı sınır saldırıları başlatmasının ardından iki ülke arasında gerilim yükseldi ve bu durum İslamabad'ın Afganistan içinde hava saldırıları düzenlemesine yol açtı.

Afganistan'dan yapılan açıklamada savaşta şimdiye kadar 55 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği ve birkaçının da esir alındığı öne sürülürken Pakistan ise 12 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini, 27 askerin yaralandığını bildirdi.

Pakistan yönetimi ayrıca saldırılarda 274 Taliban askerinin öldürüldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığının bilgisini paylaştı.