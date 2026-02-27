Trump: İran'a askeri güç kullanmak istemem ama bazen mecbur kalıyorsunuz

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin 3. turu geride kalırken Donald Trump'tan yeni bir açıklama yaptı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında İran'ın nükleer silaha sahip olma isteğine karşı tavrını açıklayıp ABD'nin bir askeri operasyon yapıp yapmayacağına dair merak edilen soruya cevap verdi.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

"İran nükleer silaha sahip olamaz." diyen Trump İran'dan memnun olmadığını belirterek buna rağmen daha fazla görüşmenin beklendiğine işaret etti.

Trump ayrıca devam eden görüşme süreciyle ilgili de "İyi niyetle müzakere ederlerse harika olur. Ancak henüz bu noktaya ulaşamıyorlar." dedi.

"BAZEN ASKERİ GÜCE MECBUR KALIYORSUNUZ"

Öte yandan Trump "Askeri güç kullanmak istemem ama bazen mecbur kalıyorsunuz." sözleriyle İran'a yönelik bir askeri seçeneğin de kenarda tutulduğunu bir kez daha vurguladı.

Trump, askeri müdahalenin rejim değişikliğine sebep olup olmayacağı sorusuna da “Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız.” şeklinde cevap verdi.

"KÜBA'YI DOSTANE BİR ŞEKİLDE ELE GEÇİREBİLİRİZ"

Küba hakkında da konuşan Trump "Küba hükümeti bizimle temas halinde." diyerek "Biliyorsunuz çok zor durumdalar ve paraları yok. Belki de Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz." ifadeleri kullandı.

Küba’daki sorunları küçüklüğünden beri duyduğunu anlatan Trump, Kübalı insanların yaşadıklarının kendisi için ‘çok acı” olduğunu dile getirdi.

Trump, Epstein dosyaları hakkındaki bir soruya da bu konuda bir şey bilmediğini ve tamamen akladığını söylemekle yetindi.